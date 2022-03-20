463 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 463 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране выздоровело 1 285 159 человек от COVID-19:

в городе Нур-Султане - 9,

в городе Алматы - 32,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 3,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 41,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 3,

в Жамбылской области - 94,

в ЗКО - 167,

в Карагандинской области - 26,

в Костанайской области - 7,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 12,

в СКО - 67,

в Туркестанской области - 0.