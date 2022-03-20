08:17, 20 Март 2022 | GMT +6
463 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 463 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране выздоровело 1 285 159 человек от COVID-19:
в городе Нур-Султане - 9,
в городе Алматы - 32,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 3,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 41,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 3,
в Жамбылской области - 94,
в ЗКО - 167,
в Карагандинской области - 26,
в Костанайской области - 7,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 12,
в СКО - 67,
в Туркестанской области - 0.