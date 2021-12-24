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460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

24 Декабря 2021 08:00
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460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 460 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 98,

город Алматы - 39,

город Шымкент - 8,

Акмолинская область - 46,

Актюбинская область - 4,

Алматинская область - 20,

Атырауская область - 6,

Восточно-Казахстанская область - 22,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 10,

Карагандинская область - 58,

Костанайская область - 45,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 48,

Северо-Казахстанская область - 41,

Туркестанская область - 3.

Всего в стране выявлено 985016 заболевших.



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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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