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460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
24 Декабря 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 460 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 98,
город Алматы - 39,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 46,
Актюбинская область - 4,
Алматинская область - 20,
Атырауская область - 6,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 58,
Костанайская область - 45,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 48,
Северо-Казахстанская область - 41,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 985016 заболевших.
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