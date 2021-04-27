46 туркестанских предпринимателей подали заявки на участие в проекте «Ashyq»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - От 46 туркестанских предпринимателей поступила заявка через сайт infokazakhstan.kz на участие в проекте «Ashyq». Об этом сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

​​​​​​В Палате предпринимателей Туркестанской области состоялось заседание Комитета по торговле и обслуживанию. В совещании приняли участие специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области, представители районных управлений, руководство палаты предпринимателей.

Проект «Ashyq», который позволит предпринимателям продолжить свою деятельность во время карантинных мер, снизить риски распространения вируса, начнет реализовываться во всех регионах страны с 26 апреля. ​​​​​​​​​​​​Новая система с помощью QR-кода определяет статус граждан, то есть является ли носителем вируса или нет. ​​​​​​​​

В ходе совещания специалисты департамента разъяснили алгоритмы постановления главного государственного санитарного врача РК от 13 апреля 2021 года № 14 «О пилотном внедрении мобильного приложения «Ashyq «на объектах предпринимательства».

Гостиница «Rixos Turkistan» и кинотеатр «Kinopark» в городе Туркестане, бани в Мактааральском и Жетысайском районах используют систему «Ashyq». Пилотный проект показал свою эффективность. ​​В настоящее время от 46 предпринимателей поступила заявка через сайт infokazakhstan.kz.

«Кинотеатры, объекты общественного питания, организации дополнительного образования подают заявки через отраслевую ассоциацию. Посетителям необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» из App Store и Play Market, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и отсканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения.​​​ Посетитель также должен отсканировать QR-код, чтобы зафиксироваться при выходе», - говорится в сообщении департамента.