46 сел газифицировали в Актюбинской области за последние три года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области за последние три года газифицировали 46 сел. Показатель обеспеченности газом в регионе составил 93,4 процента. Об этом в ходе брифинга в РСК сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Ержан Муздыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 323 населенных пунктов обеспечено газом 142 населенных пункта - это 44 процента от количества населенных пунктов, или более 829 тысяч человек. За последние три года было газифицировано 46 сел, в 2019 году - 17 сел, в 2020 году - 13 сел, в 2021 году - 16 сел», - сообщил Муздыбаев.

В 2021 году на реализацию 33 проектов было выдел 5,8 млрд тенге, из них завершено 16, переходящих - 17 проектов.

По словам Муздыбаева, в текущем году запланирована реализация 17 проектов на 3,7 млрд тенге, в том числе 10 переходящих и 7 новых проектов.

«На республиканской бюджетной комиссии была подана заявка на сумму 5,7 млрд тенге, по предварительным данным было поддержано 4,6 млрд тенге, это позволит обеспечить дополнительно газификацию 9 населенных пунктов. По итогам 2022 года планируется обеспечить газоснабжением 9 населенных пунктов, в результате реализации данных проектов показатель газоснабжения составит 93,4 процента населения, или 46,7 процента от числа населенных пунктов», - говорит Муздыбаев.

Централизованным водоснабжением в регионе обеспечено 97 процентов населения. В 2021 году питьевая вода пришла в 10 сел региона.