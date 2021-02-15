46 многоэтажек построят в пригородном поселке в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в пригородном поселке построят 46 многоэтажных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время разработана проектно-сметная документация на строительство в общей сложности 46 многоэтажных домов в пригородном поселке Талгайран. С троятся 24 дома на 1080 квартир, одновременно ведутся работы по подведению к ним инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Кроме того, масштабное строительство продолжится в городских микрорайонах Береке и Самал, где планируется построить жилье на 672 квартиры», - рассказали в пресс-службе городского акимата, с ообщив, что в 2021 году продолжится капитальный ремонт жилого фонда в рамках программы «Нұрлы жер» по направлению «Термомодернизация».

В областном центре запланирован капитальный ремонт 15 многоэтажных домов. ​ ​