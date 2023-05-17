Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

46 млрд тенге составил объем валовой продукции сельского хозяйства в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
17 Мая 2023, 20:06
46 млрд тенге составил объем валовой продукции сельского хозяйства в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году экономику Карагандинской области планируют увеличить на 2%, с объемами свыше 7 триллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Будет создано 10 тысяч рабочих мест, в том числе постоянных около 2 тысяч. На увеличение идет и промышленная сфера. Объёмы составили 840 миллиардов тенге.

«Увеличился выпуск продукции фармацевтики в 1,8 раз, легкой промышленности на 37%, машиностроения на 29, пластмассовых изделий на 0, 3 %», - сообщила руководитель управления экономики Карагандинской области Татьяна Аблаева.

Объём валовой продукции сельского хозяйства достиг 46 миллиардов. 134 миллиарда тенге – сумма инвестиций вложенных в основной капитал региона. 11 инвестпроектов реализуются. Актуальной остается тема ремонта дорог.

«В бюджете предусмотрены средства на ремонт 1374 км автомобильных дорог. Планируется задействовать порядка 3 тысяч единиц дорожно-строительной техники, создать 570 рабочих мест», - добавила Татьяна Аблаева.

Главная тема в сфере жилищно-коммунального хозяйства – износ водопроводных сетей и их замена. Также приступили к реализации Национального проекта «Комфортная школа». До 2025 года в области планируется строительство 22 школ. Ведется работа по реализации проектов на селе. Это касается здравоохранения, водопроводных сетей, привлечения молодых специалистов.


Карагандинская область   Экономика   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане