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    12:45, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    46 инфицированных COVID-19 выявили в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 46 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остается город Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 46 заболевших коронавирусной инфекцией.

    В частности, в городе Атырау подтверждено 32 новых случая заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено четверо заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили двоих заболевших, в Индерском районе - пятерых, в Исатайском районе - одного, в Курмангазинском районе - двое заболевших.

    Заболевание у 30 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 16 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 109 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 488 человек, в модульной больнице - 108, во второй областной больнице – 49 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 38. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 70 человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Ранее о загруженности реанимационных коек больными КВИ рассказали в Атырау.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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