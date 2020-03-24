46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ:  присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 24 марта 1945 года, шел 1372-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. С 24 марта войска армий левого крыла 2-го Белорусского фронта вели бои главным образом в укрепленных пригородах Гдыни.

49-я армия и 70-я армия вышли к третьей линии укреплений противника, прикрывавших Цоппот с запада. 24 марта советская артиллерия и авиация почти в течение всего дня наносили удары по оборонительным сооружениям противника и разрушили их.

Моравско-Остравская наступательная операция. 24 марта после переноса направления главного удара на правый фланг 38-й армии войска 4-го Украинского фронта возобновили наступление на Моравска-Остраву с севера. В первый день 38-я армия овладела городом Жоры, прикрывавшим подступы к Моравска-Остраве с северо-востока.

В течение 24 марта на Данцигском направлении войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели городом Прауст.

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, 24 марта овладели в Силезии, западнее Одера, городами Нейссе и Леобшютц…

Войска 3-го Украинского фронта, отразив атаки одиннадцати танковых дивизий немцев юго-западнее Будапешта и измотав их в оборонительных боях, перешли потом в наступление, разгромили танковую группу немцев и продвинулись вперед на 70 километров на фронте протяжением более 100 километров. В ходе наступления советские войска овладели городами Секешфехервар, Мор, Зирез.

24 марта 1945 года исполнилось 44 года Герою-казахстанцу Алексею Крахмалю. В этот день большая группа казахстанцев была удостоена высокого звания Героя Советского Союза. Среди них, в частности, Сейткасим Аширов, Иван Бережной, Валерий Величко, Николай Горбатенко, Василий Головченко, Федор Глинин, Александр Герман, Лесбек Джулдасов, Айткеш Ибраев, Федор Иванишко, Наги Ильясов, Петр Исаков, Расул Исетов, Сундуткали Искалиев, Махмет Каирбаев, Дмитрий Камоликов, Георгий Канцев, Джуман Каракулов, Илья Каратаев, Клим Клиновицкий, Рауф Кутуев, Иван Ледовский, Темир Масин, Ерденбек Неткалиев и другие.

Аширов Сейткасим родился 7 ноября 1924 года в селе Когам ныне Отырарского района Туркестанской области. Образование среднее.

В Красную армию призван в июне 1942 года Кызылкумским райвоенкоматом Чимкентской области Казахской ССР. В боях Великой Отечественной войны - с июля 1943 года.

Командир отделения разведки 332-го стрелкового полка (96-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорусский фронт) комсомолец сержант Сейткасим Аширов особо отличился в боях у деревни Заболотье Барановичского района Брестской области в Беларуси.

8 июля 1944 года возглавляемая сержантом Ашировым разведывательная группа вышла во вражеский тыл, внезапно атаковала минометную батарею, взяла в плен семерых гитлеровцев во главе с офицером, вывела из строя шесть минометов, два тягача противника.

Используя панику в стане неприятеля, 332-й стрелковый полк успешно выполнил боевую задачу, глубоко вклинившись в оборону гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Аширову Сейткасиму присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6117).

В 1946 году старший сержант С. Аширов демобилизован. Вернулся в родное село. В 1968 году он окончил в Узбекистане Самаркандский сельскохозяйственный институт. Работал главным зоотехником в совхозе «Коксуйский», затем директором совхоза «Чардара» ныне Туркестанской области.

Бережной Иван Михайлович родился 1 января 1924 года в селе Кременчуг Келлеровского района Кокчетавской (ныне — Тайыншинский район Северо-Казахстанской) области. Получил неполное среднее образование, работал слесарем на станкостроительном заводе в Стерлитамаке.

В августе 1942 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С октября 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К апрелю 1944 года гвардии младший лейтенант Иван Бережной командовал пулеметным взводом 261-го гвардейского стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Крыма.

10 апреля 1944 года Бережной вместе со своим взводом, находясь на левом фланге батальона, прикрывал огнем наступающие цепи. В ходе атаки советских подразделений немецкие войска были выбиты из траншей и начали отступать на вторую линию обороны. Подтянув силы, двумя ротами пехоты при поддержке 4 САУ «Фердинанд», противник предпринял контратаку. Расчет одного из пулеметов взвода Бережного был выведен в ходе отражения контратаки, после чего он лично встал за пулемет. Вскоре он был ранен осколками термитного снаряда, разорвавшегося вблизи. Бережной, истекая кровью и сгорая заживо, продолжал расстреливать солдат противника из пулемета, и погиб, не покинув поля боя. Похоронен в селе Суворово Красноперекопского района Крыма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии младший лейтенант Иван Бережной был посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Был также награжден орденом Ленина, медалью «За оборону Сталинграда».

В память о Бережном на здании завода, где он работал, и на здании ГПТУ № 1 города Херсона установлены мемориальные доски. В родном селе Кременчуг Северо-Казахстанской области Бережному И. М. установлен мемориальный комплекс. Также в честь Бережнова Келлеровская средняя школа носит почетное имя Героя Советского Союза Бережного И.М. В апреле 2018 года бюст Героя открыт в поселке Суворово в Крыму.

Борисюк Александр Евстафьевич родился в сентябре 1921 года в селе Серебряково (ныне — Зеленовский район Западно-Казахстанской области ). По другим данным, он родился в городе Белев Тульской области, а в 1925 году вместе с семьей переехал в Западно-Казахстанскую область. Окончил восемь классов средней школы.

В 1940 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Каменским районным военным комиссариатом Западно-Казахстанской области. С сентября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах. Принимал участие в обороне Ленинграда, Выборгской и Восточно-Прусской операциях. К июлю 1944 года старший сержант Александр Борисюк командовал минометным взводом 588-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского фронта. Отличился во время Выборгской операции и боев на Карельском перешейке.

9 июля 1944 года в ходе форсирования Вуоксы, несмотря на огонь противника, Борисюк организовал переправу своего взвода. Во время форсирования с лодок открыл залповый минометный огонь по противнику, подавил вражеский пулемет, что способствовало успешной переправе других подразделений. Взвод закрепился на плацдарме и отразил семь контратак противника минометным огнем.

26 февраля 1945 года Борисюк погиб в бою за город Грауденц (ныне — Грудзендз, Польша). Похоронен на северной окраине города.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «умелое выполнение боевых задач, отвагу и героизм, проявленные при форсировании реки Вуокса» старший сержант Александр Борисюк был посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденами Ленина и Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».

Фамилия Борисюка высечена на памятнике погибшим односельчанам в селе Серебряково. В честь Борисюка названа также улица в этом селе.

Васильев Тимофей Петрович родился 20 марта 1918 года в селе Белокаменка (ныне — Глубоковский район Восточно-Казахстанской области). В 1933 году окончил начальную школу, после чего работал в колхозе в Вологодской области.

В 1938 году призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Принимал участие в советско-финской войне. С апреля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Волховском и Карельском фронтах. С сентября 1944 года младший сержант Тимофей Васильев командовал отделением 3-й стрелковой роты 311-го стрелкового полка 65-й стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта. Отличился во время освобождения Мурманской области.

9 октября 1944 года в ходе переправы через реку Титовка в Мурманской области Васильев первым в своем подразделении форсировал ее. Отделение под его руководством захватило плацдарм на западном берегу реки и удерживало его до подхода подкреплений, отбив шесть вражеских контратак, несмотря на непрекращающийся обстрел минометов и артиллерии, и авиационные налеты. В бою Васильев получил ранение, но поля боя не покинул, продолжая управлять вверенным ему подразделением. Когда полковые подразделения переправились на плацдарм, Васильев принял участие в атаке, только потом согласившись отправиться в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Тимофей Васильев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5528.

В 1945 году Васильев был демобилизован, после чего работал в Белоусовском рудоуправлении и на машиностроительном заводе в городе Усть-Каменогорске. Позднее переехал в город Мелитополь Запорожской области Украины.

Скончался 8 июня 2004 года.

Был награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, а также рядом медалей.

Величко Валерий Федорович родился 2 августа 1925 года в селе Катон-Карагай (ныне — Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области) в крестьянской семье. Окончил семь классов школы. С начала 1942 года вместе с семьей проживал в Актюбинской области, где работал слесарем в совхозе.

В январе 1943 года Величко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. С февраля того же года был курсантом Рижского пехотного училища, однако, недоучившись, в составе маршевой роты был отправлен на фронт. С лета 1944 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях был ранен, после госпиталя был переведен в бронетанковые войска. Принимал участие в освобождении Беларуси. К сентябрю 1944 года старший сержант Валерий Величко был наводчиком орудия танка 326-го танкового батальона 117-й танковой бригады 1-го танкового корпуса 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Участвовал в сражениях на территории Литвы и Латвии.

18 сентября 1944 года в районе высоты 91,7 у населенного пункта Лэясвильни в районе города Добеле проходили ожесточенные сражения. На узком участке фронта противник сосредоточил большие танковые и пехотные силы. Танк Величко ночью был поставлен в засаду на возможном направлении нападения танковых подразделений врага. Утром 18 сентября танк Величко столкнулся с 7 танками и САУ «Фердинанд». В бою экипаж уничтожил 3 танка и самоходную установку, но и сам погиб в полном составе. Похоронен в городе Добеле.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старший сержант Валерий Величко посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Вместе с ним это звание получили все члены экипажа этого танка. Также был награжден орденом Ленина.

В честь Величко названа улица в Катон-Карагае.

Герман Александр Миронович родился 29 июня 1908 года в с. Новомарковка Акмолинской области Российской империи (ныне - Ерейментауского района Акмолинской области) в семье крестьянина. Окончил курсы при Целиноградском райпотребсоюзе в 1931 году и вскоре призвался в армию.

После армейской службы до начала Великой Отечественной войны работал счетоводом Еркентеликской конторы «Заготскот», затем бухгалтером на руднике «Тургайстрой» в Ерейментауском районе Целиноградской области (ныне Акмолинской).

С 26 июня 1941 года — в Красной Армии. На фронте Великой Отечественной войны — с августа 1941-го. Участвовал в боях на Ленинградском, Сталинградском и 3-м Белорусском фронтах. Дважды ранен — в сентябре 1941 на Ленинградском фронте и в июне 1944 на 3-м Белорусском фронте.

Командир взвода 121-го кавалерийского полка лейтенант Александр Герман 28 июня 1944 года при освобождении Борисовского района Минской области во главе группы бойцов переправился через реку Березина в районе дер. Веселово, разведал систему обороны противника и место для переправы полка. 29 июня его взвод захватил дер. Антосины на другом берегу реки и огнем обеспечил переправу эскадрона. В бою уничтожил 4 пулемета, 2 миномета, 3 танка, около 80 автомашин и несколько десятков гитлеровцев. В этом бою был ранен, но продолжал командовать взводом до подхода эскадрона.

Из госпиталя вышел инвалидом 2-й группы. В 1946 году был уволен в запас.

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. Награжден орденами Ленина и Красной Звезды, а также медалями.

Вернулся на родину, работал секретарем парторганизации на руднике в Тургае. В начале 1950-х годов рудник был закрыт и его перевели на комбинат «Сихали» (впоследствии — горно-металлургическое объединение «Дальполиметалл» имени В. И. Ленина) в Тетюхе (Дальнегорск, Приморский край). Здесь работал помощником управляющего рудника «Верхний», возглавлял партийную организацию.

Умер 2 января 1959 года. Похоронен в Дальнегорске на старом кладбище.

Глинин Федор Филиппович родился 1 марта 1922 года в с. Камышенка Астраханского района Целиноградской области (ныне Акмолинская область) в семье крестьянина.

В 1938 году вступил в комсомол. Среднюю школу окончил в 1941 году.

В Красной Армии с июня 1941 года. В 1942 году окончил Тамбовское пехотное училище. В боях Великой Отечественной войны — с августа 1942 года.

Заместитель командира батальона 176-го гвардейского стрелкового полка комсомолец гвардии капитан Федор Глинин 5 декабря 1944 года во главе батальона переправился через Дунай в районе пос. Эрчи (22 км южнее Будапешта, Венгрия), захватил плацдарм и удержал его, чем обеспечил переправу главных сил полка.

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2 степени и Красной Звезды, а также медалями, среди которых «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией».

Жил в городе Кокчетаве. Работал председателем Кокчетавской областного комитета ДОСААФ. В 1959 году по болезни ушел на пенсию. Умер 24 июня 1960 года.

Именем Героя названы улицы в Кокшетау и п. Жолымбет Шортандинского района Акмолинской области. В Кокшетау Глинину установлен памятник.

Головченко Василий Евстафьевич родился 1 января 1921 года в поселке Зайсан (ныне — город в Восточно-Казахстанской области Казахстана) в крестьянской семье. Окончил десять классов школы.

В 1940 году Головченко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1941 году окончил Алма-Атинское военное пехотное училище. С ноября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Северо-Западном и 3-м Белорусском фронтах. Прошел путь от командира взвода до командира батальона 1134-го стрелкового полка 338-й стрелковой дивизии 39-й армии. Отличился во время освобождения Прибалтики и боях в Восточной Пруссии.

9 октября 1944 года Головченко вместе с одной из рот своего батальона первым в дивизии переправился через Неман в районе города Юрбаркас Литовской ССР, перерезав важное шоссе. Вместе со своими бойцами он в течение двух суток отбивал вражеские контратаки. Во время отражения одной из них он был захвачен солдатами противника, но сумел отбиться, уничтожив несколько из них. Действия Головченко и его подчиненных обеспечили успешное удержание плацдарма до переправы основных сил. Во время наступления в Восточной Пруссии Головченко во главе батальона одним из первых переправился через реку Шешупе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» майор Василий Головченко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4731.

После окончания войны Головченко продолжил службу в Советской Армии. Был военным комиссаром Кустанайской области Казахской ССР. В 1967 году в звании полковника он был уволен в запас. Проживал в Кустанае, работал начальником областной Госохотоинспекции.

Скончался в марте 1990 года, похоронен на Аллее почетных захоронений городского кладбища Костаная.

Был также награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, а также рядом медалей.

Горбатенко Николай Захарович родился 12 декабря 1923 года в деревне Успенка (ныне — Татарский район Новосибирской области) в рабочей семье. Получил неполное среднее образование.

В 1942 году призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В том же году окончил Омское военное пехотное училище и был направлен на фронт Великой Отечественной войны. К июлю 1944 года старший лейтенант Николай Горбатенко командовал взводом 1234-го стрелкового полка 370-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

31 июля 1944 года Горбатенко на подручных средствах одним из первых переправился через Вислу в районе города Пулавы и принял активное участие в отражении четырех вражеских контратак. Когда из строя выбыл командир роты, Горбатенко заменил его собой и продолжил выполнять боевую задачу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старший лейтенант Николай Горбатенко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Горбатенко продолжил службу в Советской Армии. В 1947 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава. В 1956 году в звании майора был уволен в запас. Проживал в Алма-Ате. Умер 21 октября 1981 года.

Громов Иван Иванович, настоящая фамилия — Гарварт, родился 21 июля 1917 года в Кустанае в рабочей семье. В 1918 году вместе с семьей переехал на Украину, где окончил семь классов школы. В 1932 году вместе с семьей переехал в Грузинскую ССР на строительство Ингурского бумажного комбината, при котором поступил на учебу в школу рабочей молодежи. Окончив ее, работал токарем. В 1935 году переехал в Нижний Тагил, работал токарем на комбинате «Востоксталь».

1 октября 1937 года Громов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1939 году окончил Свердловское пехотное училище. В июне 1942 года окончил курсы при Военной академии имени М. В. Фрунзе в Ташкенте. С февраля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Северо-Западном, Степном и 2-м Украинском фронтах. Два раза был ранен. Участвовал в освобождении Старой Руссы, битве за Днепр, Никопольско-Криворожской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Дебреценской, Будапештской операциях, освобождении Брно, Пражской операции.

Командир 3-го гвардейского воздушно-десантного полка 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта гвардии майор Иван Громов отличился в Будапештской наступательной операции. В ночь с 4 на 5 ноября 1944 года в ходе прорыва вражеской обороны в районе Тисаселлеша к юго-западу от Тисафюреда (Венгрия) Гарварт умело организовал действия своего полка, который успешно преодолел сопротивлением противника и первым переправился через Тису, захватил плацдарм и удержал его до форсирования реки основными силами дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии подполковник Иван Громов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2565.

В августе 1945 года участвовал в советско-японской войне. Полк Громова перешел через пустыню Гоби и Большой Хинган, а затем принял участие в освобождении города Тунляо. В 1948 году поменял фамилию на Громова. К июню 1951 года полковник Иван Громов был начальником штаба 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

С конца 1951 года служил на различных командных и штабных должностях. С 6 ноября 1956 по 27 июля 1961 года командовал 72-й гвардейской стрелковой дивизией (с 4 июня 1957 года — 72-я гвардейская мотострелковая дивизия) Киевского военного округа (управление в г. Белая Церковь). Генерал-майор (9.05.1961). С 27 июля 1961 по 6 августа 1962 — начальник штаба 7-й гвардейской армии Закавказского военного округа. В 1962—1968 годах был начальником штаба и заместителем командующего ВДВ СССР, в 1969—1975 годах — помощником Главнокомандующего Сухопутных войск по военно-учебным заведениям, начальником 1-го отдела и заместителем начальника Управления вневойсковой подготовки Сухопутных войск. В 1975 году в звании генерал-лейтенанта он был уволен в запас. Проживал в Москве, умер 14 апреля 2003 года, похоронен на Троекуровском кладбище.

Был также награжден орденами Красного Знамени, Суворова 3-й степени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, рядом медалей.

Губин Константин Яковлевич родился 30 мая 1902 года в деревне Мологино (ныне — Ярославский район Ярославской области) в крестьянской семье. В 1918 году вместе с семьей переехал в Актюбинскую область Казахстана, где с ранних лет работал по найму. Окончил семь классов школы.

В 1924—1927 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1927 году окончил два курса Ташкентского объединенного военного училища. Демобилизовавшись, он вернулся в Мартукский район Актюбинской области, где работал заведующим сектором партийного учета Мартукского райкома ВКП(б). В сентябре 1941 года Губин повторно был призван в армию. С марта 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Окончил бронетанковое училище. С марта 1944 года лейтенант Константин Губин командовал батареей самоходных артиллерийских установок «СУ-76» 12-й самоходной артиллерийской бригады 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

14 января 1945 года, прорвав вражескую оборону на западном берегу Вислы в районе населенного пункта Флерянув в 15 километрах к юго-западу от Пулавы, батарея Губина подавила около 30 немецких огневых точек, уничтожила 2 орудия и около 20 солдат и офицеров противника. В бою САУ, в которой находился Губин, была подбита и окружена немецкими войсками. Расчет отбивался от вражеских атак до подхода подкреплений, уничтожив около 60 вражеских солдат и офицеров. В бою Губин получил ранение. Впоследствии в госпитале у него была ампутирована нога.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант Константин Губин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6661.

Был также награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени, а также рядом медалей.

В 1946 году в звании старшего лейтенанта Губин был уволен из рядов Советской Армии по инвалидности. Проживал в поселке Мартук, умер в 1989 году.

Денисов Иван Федорович родился 19 декабря 1924 года в селе Новая Письмянка (ныне в черте города Лениногорска Республики Татарстан) в семье рабочего. В 1939 году окончил Шанталинскую неполную среднюю школу в Куйбышевской области. В Советской Армии с 1941 года.

На фронтах Великой Отечественной войны - с декабря 1941 года. В 1943 году окончил Моршанское пулеметно-минометное училище.

Командир взвода автоматчиков 102-го гвардейского стрелкового полка (35-й гвардейской стрелковой дивизии, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии лейтенант Денисов отличился в боях за магнушевский плацдарм (Польша): 1 августа 1944 года во главе взвода в числе первых преодолел Вислу и захватил плацдарм. Подавляя огневые точки врага, взвод содействовал форсированию реки подразделениями полка. Звание Героя Советского Союза Ивану Федоровичу присвоено 24 марта 1945 года.

С 1946 года в запасе. Жил в городе Алма-Ате. Умер 14 мая 1995 года.

Джулдасов Лесбек Байнбетович родился 11 февраля 1920 года в селе Кызыласкер (ныне — Сарыагашский район Туркестанской области) в крестьянской семье. После окончания начальной школы работал в колхозе.

В 1940 году Джулдасов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1944 году он окончил курсы младших лейтенантов. К декабрю 1944 года лейтенант Лесбек Джулдасов командовал взводом 1077-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Венгрии.

В ночь с 4 на 5 декабря 1944 года Джулдасов одним из первых в своем подразделении переправился через Дунай и принял активное участие в захвате плацдарма. За последующие сутки взвод Джулдасова отразил пятнадцать мощных контратак вражеских подразделений. В боях Джулдасов получил ранение, но поля боя не покинул, продолжая сражаться. Действия взвода и его командира способствовали успешному удержанию и расширению плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и героизм, проявленные в боях» лейтенант Лесбек Джулдасов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7623.

Был также награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и рядом медалей.

После окончания войны Джулдасов был уволен в запас. Вернулся на родину. Окончил педагогический институт, после чего был директором средней школы. Скончался 12 августа 1980 года.

Дмитриев Алексей Федорович родился 25 февраля 1912 года в с. Карасевка Володарского района Кокчетавской области Казахской ССР, ныне Айыртауского района Северо-Казахстанской области, в семье крестьянина. В г. Курган-Тюбе Таджикской ССР окончил школу № 1.

В Красной Армии с 1938 года. Окончил Московское артиллерийское училище в 1940 году.

С началом Великой Отечественной войны - на фронте. Воевал на Брянском (с августа 1941 года по декабрь 1942), Западном (с июля по август 1941 года; с декабря 1942 по февраль 1942 года; с июля 1943 года по апрель 1944 года) и 3-м Белорусском фронтах(с апреля 1944 года); участник операции «Багратион».

Приказом ВС Западного фронта № 85 от: 05.02.1944 года старший лейтенант Дмитриев награжден орденом Отечественной войны 2-й степени за то, что в боях при наступлении 2 батальона 123-го гвардейского стрелкового полка 43-й гвардейской стрелковой дивизии уничтожил два 75-мм орудия противника, ручной и станковый пулемета, подавил минометную батарею; в боях в р-не деревни Плескачи уничтожил до 100 гитлеровцев и зенитное орудие; в р-не деревни Кукуево в расположении батальона 95-го гвардейского стрелкового полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии отбил контратаку противника и уничтожил до 50 неприятельских солдат и 1 минометную батарею.

Приказом по 8 гв. габр РГК №: 5/н от: 23.02.1944 года старший лейтенант Дмитриев, командир батареи 214-го ГАП, награжден орденом Красной Звезды за подавление огнем батареи 106-мм орудий вражеской батареи,2 минометных батарей, пулемета; подбитие 2 танков; уничтожение 1 артбатареи противника,1 минометной батареи,4 станковых пулеметов и до роты пехоты.

Врио командира дивизиона 214-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка гвардии капитан Алексей Дмитриев в районе населенного пункта Францкабуда (Шакяйский район Литовской ССР) 7 августа 1944 года, отражая вражескую атаку, осуществленную 35-ю танками противника, огнем дивизиона подбил 5 танков. Когда часть танков и пехоты противника прорвалась к наблюдательному пункту — организовал его оборону, вызвал огонь дивизиона на себя, отсек вражескую пехоту от танков, отбил 3 контратаки противника, и, собрав бойцов взвода управления, контратаковал врага. 21 августа было уничтожено еще 8 танков,4 из которых - на огневых позициях дивизиона.22 августа 1944 года командованием полка был представлен к званию «Героя Советского Союза».

Погиб в бою 17 октября 1944 года.

Похоронен в г. Кудиркос-Науместис Литовской ССР. На этом же кладбище похоронен Герой Советского Союза Каратаев Илья Васильевич, погибший в этом же бою.

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени.

Ершов Александр Матвеевич родился 11 сентября 1908 года в селе Лукмос. В детстве вместе с семьей переехал в село Славянка (ныне — Курчумский район Восточно-Казахстанской области). Получил начальное образование, после чего работал в колхозе.

В июне 1941 года Ершов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в Сталинградской битве, освобождении Украинской, Белорусской и Литовской ССР. Два раза был ранен. К июлю 1944 года сержант Александр Ершов командовал отделением 1233-го стрелкового полка 371-й стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время форсирования Немана.

17 июля 1944 года Ершов со своим отделением первым в полку переправился через Неман в районе местечка Дарсунишкис (ныне — Каунасский уезд Литвы) и захватил плацдарм на его западном берегу. В бою он лично уничтожил 12 солдат и офицеров противника, вместе с отделением успешно отразил контратаку, удержав захваченные позиции. Через несколько дней он получил тяжелое ранение и после излечения в феврале 1945 года был демобилизован.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» сержант Александр Ершов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5916.

Был также награжден орденом Красной Звезды и рядом медалей.

Вернулся в Славянку, после демобилизации работал бригадиром животноводческой фермы совхоза «Заградовский». В 1969 году вышел на пенсию. Умер 21 февраля 1980 года.

Зарудин Юрий Федорович родился в селе Бородулиха (ныне – Бородулихинский район Восточно-Казахстанской области) в крестьянской семье. Настоящая фамилия — Занудин (сменил фамилию в 1972 году). В 1940 году окончил 8 классов.

В Красной Армии с июня 1941 года. Окончил Грозненское военное пехотное училище, и в составе сформированной в конце 1941 года 58-й стрелковой дивизии отбыл в Куйбышевскую (ныне Самарскую) область, где ему были вручены петлицы с двумя лейтенантскими кубарями. В боях Великой Отечественной войны в составе 58-й стрелковой дивизии (50-я армия, Западный фронт) - с февраля 1942 года. Принимал участие в московской операции на тульском направлении. В одном из боев, 22 апреля 1942 года, молодой командир стрелкового взвода получил тяжелое ранение в ногу, из-за чего был эвакуирован в госпиталь — в Москву. Речь шла об ампутации ноги, но врачи сумели ее спасти.

Выйдя из госпиталя, Юрий Зарудин вновь смог возвратиться на передовую, но уже на белорусское направление. Командовал ротой 885-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии. Вел тяжелые бои за освобождение Белоруссии. В бою 30 ноября 1943 года был второй раз ранен, причем в ту же самую ногу. За эти осенние бои на белорусской земле Зарудин представлялся к званию Героя Советского Союза, но награжден не был. На фронт вернулся в апреле 1944 года, уже в другую дивизию.

Командир стрелковой роты 459-го стрелкового полка (42-я стрелковая дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт) старший лейтенант Юрий Зарудин особо отличился при освобождении Могилевской области Белоруссии в ходе стратегической наступательной операции «Багратион» (с 23 июня по 29 августа 1944 года). Вверенное офицеру Зарудину подразделение 23 июня 1944 года во время прорыва обороны неприятеля уничтожило около взвода гитлеровской пехоты и совместно с соседней стрелковой ротой отбило танковую контратаку.

24 июня 1944 года стрелковая рота под командованием старшего лейтенанта Зарудина в составе стрелкового батальона разгромила гарнизон противника в деревне Жевань ныне Горецкого района Могилевской области Белоруссии и с ходу форсировала реку Бася, заняла первые вражеские траншеи и, находясь в окружении, в течение четырнадцати часов беспрерывно отбивала контратаки танков и пехоты гитлеровцев. Затем стрелковая рота Юрия Зарудина в числе первых форсировала реку Днепр, заняла траншеи противника и своим огнем прикрывала строительство моста через Днепр.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Зарудину Юрию Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5482).

Завершил боевой путь под Берлином в звании майора и в должности командира батальона.

После войны Ю.Ф. Зарудин продолжил службу в армии. В 1953 году он окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск, в 1962 году — Военную академию Генерального штаба, в 1970 и 1979 годах — Высшие курсы при этой академии.

Четыре года командовал полком в Прикарпатском военном округе. В 1956 году участвовал в подавлении антикоммунистических протестов в Венгрии. С августа 1962 года служил в Дальневосточном военном округе — командовал сначала 40-й мотострелковой, а с марта 1965 — 129-й учебной мотострелковой дивизиями. Генерал-майор (16.06.1965). С апреля 1967 года — командир 29-го стрелкового корпуса, переформированного 25 июня 1969 года в 35-й общевойсковую армию Дальневосточного военного округа (Белогорск), которой командовал по февраль 1973 года. 29 апреля 1970 присвоено воинское звание «генерал-лейтенант». С февраля 1973 года — первый заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа.

В феврале 1978 года присвоено воинское звание «генерал-полковник». C февраля 1978 по сентябрь 1984 года — командующий Северной группой войск, с 1 октября 1984 по ноябрь 1985 года — первый заместитель главнокомандующего войсками Южного направления (штаб — город Баку, Азербайджанская ССР).

С ноября 1985 по декабрь 1988 года — главный военный советник в Социалистической Республике Вьетнам.

С 1979 по 1989 год — Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 10-11 созывов) от Литовской ССР.

С декабря 1988 года — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, с 2008 года — ведущий аналитик Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.

С 1991 года — в отставке. Живет в Москве. Является вице-президентом Российской ассоциации Героев, членом коллегии Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве РФ. С 2007 года возглавляет Фонд поддержки Героев Советского Союза участников Великой Отечественной вВойны «Звезда», целью которого является целенаправленная поддержка ветеранов по возникшим проблемам. Является почетным председателем совета Мужества и отваги Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

Супруга — Тамара Федоровна Зарудина (род. 1930 г.). Поженились в 1948 году. В браке родились две дочери.

Ибраев Айткеш Абаевич родился 15 мая 1924 года в селе Ново-Баженово Семипалатинского уезда Семипалатинской губернии Киргизской АССР (ныне село Восточно-Казахстанской области ) в крестьянской семье. Образование 7 классов. После окончания школы работал в колхозе «Кзыл-Куйган». В 1941 году поступил в Семипалатинский финансово-экономический техникум.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии А.А. Ибраев был призван Жанасемейским райвоенкоматом Семипалатинской области 7 сентября 1942 года и направлен в Симферопольское пулеметно-минометное военное училище, находившееся в эвакуации в городе Балаково Саратовской области. В боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант А. А. Ибраев участвовал с июня 1942 года в должности командира 45-миллиметрового орудия в составе 1264-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии Северо-западного фронта. Дивизия занимала оборону на рубеже Кострица — Жерносеково — Тархово (ныне поселки Оленинского района Тверской области Российской Федерации). В июле 1942 года в ходе Холм-Жирковской оборонительной операции дивизия понесла большие потери и была выведена в резерв.

Вновь в действующей армии сержант А. А. Ибраев с сентября 1942 года. До конца декабря 1942 года он участвовал в битве за Ржев в составе своего подразделения, входившего в 39-ю армию Калининского фронта и 30-ю армию Западного фронта (с 29 ноября 1942 года). В феврале 1943 года дивизия, в которой служил Айткеш Абаевич, принимала участие в Демянской наступательной операции в составе 1-й ударной и 53-й армий Северо-Западного фронта. К весне 1943 года А. А. Ибраев был произведен в старшие сержанты и был назначен командиром взвода 45-миллиметровых пушек.

Весной 1943 года 380-я стрелковая дивизия была переброшена на Брянский фронт и в составе 3-й армии участвовала в Курской битве, а затем в составе 50-й армии в Брянской операции. За отличие в Брянской операции старший сержант А. А. Ибраев получил свою первую боевую награду — орден Красной Звезды. Завершил компанию 1943 года Айткеш Абаевич на Белорусском фронте участием в Гомельско-Речицкой операции. Вскоре ему было присвоено очередное воинское звание — старшина.

23 июня 1944 года началась операция «Багратион», в ходе которой подразделения 50-й армии в составе 2-го Белорусского фронта принимали участие в Могилевской и Минской операциях. Огневой взвод 45-миллиметровых пушек старшины А. А. Ибраева особо отличился при ликвидации окруженной под Минском группировки противника. 6 июля 1944 года противник предпринял попытку прорыва окружения на рубеже Шеметово — Пекалин. Находившийся со своим огневым взводом в боевых порядках пехоты старшина Ибраев приказал выкатить орудия на открытую позицию. В ходе боя прямой наводкой артиллеристы уничтожили 192 немецких солдата и офицера, 19 автомашин, 55 подвод с боеприпасами, 6 противотанковых пушек и 12 пулеметов. Когда немцы вплотную подошли к позициям артиллеристов, старшина Ибраев поднял свой взвод в атаку и в штыковом бою отбросил их на исходные позиции. В рукопашной схватке старшина Ибраев лично уничтожил 8 солдат вермахта.

После ликвидации минского котла высвободившиеся части 50-й армии 2-го Белорусского фронта включились в Белостокскую операцию. В бою у деревни Нижние Погораны Гродненского района Белостокской области (ныне деревня Гродненской области Республики Беларусь) взвод старшины А.А. Ибраева, находясь в боевых порядках наступающих стрелковых подразделений, для ведения эффективного огня по противнику выдвинул орудия на открытую позицию. В ходе боя взвод подавил огонь шести вражеских огневых точек и уничтожил 27 военнослужащих вермахта. Однако в этом бою старшина А.А. Ибраев пал смертью храбрых. Первоначально его похоронили в деревне Нижние Погораны. Позднее его останки были перезахоронены в соседнем селе Свислочь Гродненской области Белоруссии.

Звание Героя Советского Союза было присвоено старшине Ибраеву Айткешу Абаевичу указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза А. А. Ибраева установлена в школьном парке села Ново-Баженово Восточно-Казахстанской области.

Имя Героя Советского Союза А.А. Ибраева носит средняя школа села Ново-Баженово.

Именем Героя Советского Союза А. Ибраева названа улица в городе Семее.

Иванишко Федор Яковлевич родился 15 декабря 1910 года в переселенческом поселке Кольцовском Мало-Красноярской волости Тарского уезда Тобольской губернии. После окончания неполной средней школы работал в колхозе. В 1931—1932 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Демобилизовавшись, переехал в Карагандинскую область Казахской ССР, где работал на промышленных предприятиях и шахтах.

В феврале 1942 года повторно был призван в армию. С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. За время своего участия в боях пять раз был ранен. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах. К июню 1944 года гвардии старшина Федор Иванишко командовал пулеметным расчетом отдельного гвардейского учебного батальона 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Отличился во время освобождения Витебской области Белорусской ССР.

24 июня 1944 года во время переправы через реку в районе деревни Узречье Бешенковичского района плот, на котором находился его расчет, перевернулся от близкого разрыва снаряда. Несколько раз нырнув под воду, Иванишко сумел отыскать свой пулемет и вытащить его на берег. На западном берегу расчет подавил несколько немецких огневых точек. Когда противник прорвался к советским позициям, он поднял своих бойцов в атаку, в рукопашной схватке лично уничтожив шесть вражеских солдат. Всего же в период с 24 июня по 3 июля 1944 года лично уничтожил около 50 немецких солдат и офицеров, захватил еще 4 в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецкими захватчиками» гвардии старшина Федор Иванишко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5377.

После окончания Иванишко был демобилизован. Несколько лет проживал в городе Изюм Харьковской области, работал там директором промкомбината, позднее переехал в город Татарск Новосибирской области, работал экспедитором в «Нефтепроводстрое». Скоропостижно скончался 9 декабря 1957 года.

Был также награжден орденами Славы 2-й и 3-й степеней, рядом медалей.

В честь Иванишко названы улицы в Омске и поселке Муромцево.

Иванов Григорий Федосеевич родился 3 декабря 1919 года в селе Тарханка (ныне — Глубоковский район Восточно-Казахстанской области ). После окончания средней школы работал трактористом. В 1939 году Иванов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году он окончил курсы младших лейтенантов. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1944 года младший лейтенант Григорий Иванов командовал танковым взводом 181-й танковой бригады 18-го танкового корпуса 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Венгрии.

28-30 сентября 1944 года Иванов с группой из трех танков прорвался в немецкий тыл и принял активное участие в захвате и удержании переправы через реку Тиса в районе города Сентеш. Группа отбила большое количество немецких контратак, благодаря чему переправа была удержана до подхода основных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года младший лейтенант Григорий Иванов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В мае 1945 года вернулся на родину и уже в том же месяце трагически погиб.

Был также награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды.

В честь Иванова названа улица в его родном селе.

Иванов Николай Семенович родился 9 сентября 1924 года в селе Аралтобе Гвардейского района Талды-Курганской области в семье крестьянина. Окончив начальную школу, работал в колхозе.

В Красной Армии с марта 1943 года. Участник Великой Отечественной войны - с апреля 1943 года.

Помощник командира взвода 246-го гвардейского стрелкового полка (82-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии сержант Николай Иванов с 14 по 17 января 1945 года в боях по прорыву обороны противника и за город Рава-Мазовецка (Польша) из пулемета уничтожил несколько огневых точек противника, обеспечив успешное продвижение подразделения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии сержанту Николаю Семеновичу Иванову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5595).

После войны был демобилизован. Вернулся на родину. В 1949 году окончил Ленинградский лесной техникум. Работал техником-лесоводом в Панфиловском лесхозе. Скончался 4 февраля 1972 года. Похоронен в городе Панфилов (ныне Жаркент Алматинской области).

Награжден орденом Ленина, медалями.

Имя Иванова носит улица в Жаркенте.

Ильясов Наги родился 6 ноября 1920 года в ауле № 8 колхоза «Красная коммуна» Казахской ССР. Наги Ильясов год воспитывался в одном из первых детских домов Казахстана городе-станции Арысь (ныне детский дом № 1 им. Т. Тажибаева в г. Арысь), а затем в детдоме г. Ташкента, где и окончил школу. В 1939 году окончил рабфак Ташкентского педагогического училища и начал трудовую деятельность учителем начальной средней школы Верхне-Чирчикского района Ташкентской области (1939—1940 гг.). Затем работал учителем неполной средней школы имени Э.Тельмана в родном ауле в Теренозекском районе Кзылординской области.

В 1942 году был призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. Боевое крещение получил в начале сентября 1942 года у поселка Халхута под Астраханью. Служил командиром отделения разведки 2-го дивизиона, 473-го артиллерийского полка, 99-й стрелковой дивизии 46-й армии, 2-го Украинского фронта. Наги Ильясов в ночь на 5 декабря 1944 года в числе первых переправился на правый берег реки Дунай (юго-западная часть г. Будапешта), в составе штурмовой группы участвовал в боях при овладении с. Майошхаза (7 км восточнее г. Эрчи, Венгрия) и в отражении контратак врага. Был ранен, но остался в строю. Разведчики перерезали дорогу, ведущую в Будапешт, разгромили вражеский обоз, подорвали 9 автомобилей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых задач командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Наги Ильясову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Ильясов Наги был участником парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве, где Красную площадь прошел парадно-строевым маршем в составе колонн сводных полков 1—4-го Украинских фронтов.

После демобилизации в 1945 году до 1950 года проработал на комсомольской и партийной работе в г. Кызыл-Орде. Успешно завершив в 1952 году учебу в Высшей партийной школе при ЦК КП Казахстана, направлен вторым секретарем в Тюлькубасский райком (Южно-Казахстанский край, Тюлькубасский район, село Ванновка). Впервые в Казахстане организовал и был директором (07.1956—05.1960) Тереньозекского каракулеводческого совхоза «Караозек» (Тереньозекский район, Кзылординская область).

В 1966—1972 гг. — директор рисоводческого совхоза имени 50-летия Казахской ССР (Тереньозекский район, Кзылординская область), который также организовал с нуля, ныне — аграрное объединение имени Героя Советского Союза Наги Ильясова (Сырдарьинский район, Кзылординская область).

С июля 1972 года по июнь 1976 года — директор совхоза «Комсомольский» Сырдарьинского района, Кзылординской области. Затем работал в Кзылординском облисполкоме, далее жил в Алма-Ате и работал в Главриссовхозстрое министерства мелиорации и водного хозяйства СССР.

Ушел из жизни 6 мая 1987 года в Алма-Ате. Похоронен на городском кладбище г. Кзыл-Орда, где сооружен крупный мемориальный памятник из гранита и мрамора и установлен его бронзовый бюст.

Имя Героя Советского Союза Наги Ильясова, носит его родной аул (бывший совхоз имени 50-летия Казахской ССР) в Сырдарьинском районе Кызылординской области.

Имя Героя присвоено средней школе, улицам в Кызылорде и области.

Исаков Петр Михайлович родился 13 июня 1923 года в поселке Алексеевка (ныне — город Акколь в Акмолинской области ). Получил среднее образование. В сентябре 1942 года Исаков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С сентября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 году Исаков окончил курсы младших лейтенантов. К январю 1945 года гвардии старший лейтенант Петр Исаков командовал ротой 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

14-15 января 1945 года рота Исакова успешно прорвала немецкую оборону в районе населенного пункта Закшев к востоку от города Варка и разгромила вражеский опорный пункт на господствующей высоте. 17 января Исаков погиб в бою. Похоронен в деревне Станишубка Радомского воеводства Польши.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии старший лейтенант Петр Исаков посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденами Ленина и Красной Звезды.

Исетов Расул родился в 1924 году в ауле Теке, возле города Туркестана. В возрасте 18 лет ушел на фронт добровольцем (по другим данным — призван Туркестанским райвоенкоматом Южно-Казахстанской области 25 марта 1943 года).После прохождения «учебки» в Ашхабаде, был отправлен на 1-й Украинский фронт. Позже, с марта 1944 года воевал в составе 4-го Украинского фронта.

Приказом № 51/н от 20.10.1944 года по 17 гв. ск сержант Иситов награжден орденом Отечественной войны 1-й степени за то, что во время боя в р-не н/п Ворохта 22.09.1944 года. проникнув в тыл противника, со своей группой напал на расчет вражеской пушки, уничтожил его и автоматно-винтовочным огнем заставил противника в траншее прекратить огонь по наступающей пехоте, чем обеспечил взятие н/п.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года сержанту Иситову Расулу, командиру стрелкового отделения 3-го стрелкового батальона 650-го стрелкового полка 138-й стрелковой дивизии, было присвоено звание Героя Советского Союза за то, что в бою 01.10.1944 года он подавил гранатами два пулеметных ДОТа, убив 4-х и взяв в плен еще 9 солдат, и уничтожил противотанковой гранатой через дымоход бетонный ДОТ, убив 5 солдат и 1 офицера противника, при этом взяв в плен 24 солдата. Общая численность взятых в плен лично Расулом Исетовым в тот день составила 33 человека. Благодаря отважным и самоотверженным действиям Исетова, ротой в этот день было захвачено два 37-мм оружия, 2 станковых, 6 ручных пулеметов, 2 огнемета, 4 ПТР, 60 винтовок, 400 снарядов, 2 миномета, 1000 мин и до 10000 патронов. Позднее, 11 ноября 1944 года, герой уничтожил гранатами ДОТ с 15 солдатами противника. После подавления ДОТа, вместе со своей группой уничтожил в бою 50 солдат и 2 офицеров противника и захватил 37-мм пушку, 2 станковых пулемета, 2 ружья ПТР, 1 огнемет, 40 винтовок и склад с боеприпасами.

Принимал участие в Параде Победы летом 1945 года в Москве, где гордо нес знамя полка.

Вернувшись с войны, трудился во благо Родины.

В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Являлся почетным гражданином Туркестана и Ясини (Закарпатская область, Украина).

Искалиев Сундуткали родился в 1924 году в селе Константиновка на северо-западе Казахстана в крестьянской семье. По национальности казах. Получив начальное образование, работал шофером в совхозе. Призван в РККА в 1942 году, окончил полковую школу, с июля 1942 года участвовал в боях.

5 марта 1943 года был ранен, из госпиталя вновь возвратился в свой полк. Зимой 1944 года опять ранен. 17 июня 1944 года был награжден медалью «За отвагу».

Перед началом Белорусской операции был автоматчиком в 556-м стрелковом полку 169-й стрелковой дивизии, которая наступала южнее Быхова. В ночь с 23 на 24 июня 1944 года дивизия получила приказ — одним усиленным стрелковым батальоном провести разведку боем, в ходе которой захватить контрольных пленных, овладеть высотой 150,9 в треугольнике между деревнями Лудчицы, Яново, Комаричи. В три часа ночи, после 15-минутного артиллерийского налета по переднему краю противника батальон начал атаку. Высота была взята с тяжелыми потерями, красноармеец Искалиев при этом первым ворвался в траншею противника, а затем, будучи уже раненым, закрыл собственным телом пулемет дзота. После того, как высота была взята, советские подразделения, будучи отрезанными от своих, удерживали эту высоту в течение 19 часов.

По сообщению о безвозвратных потерях, пропал без вести с формулировкой «не вышел с поля боя». По другим данным, был похоронен в поселке Могучий Партизан или в деревне Лудчицы. В июле 1944 года останки бойца были перезахоронены в братской могиле поселка Яново. На могиле установлена стела.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Искалиеву Сундуткали посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем Сундуткали Искалиева названы улицы в Минске (на доме имеется мемориальная плита) и Быхове, а также школа в селе Аккудык. В том же селе установлен бюст Героя Советского Союза. На высоте, где погиб красноармеец Искалиев, сооружен мемориальный комплекс «Лудчицкая высота», где имя героя выбито наряду с именами еще пяти человек, получивших звание Героя Советского Союза за бой на этой высоте.

Каирбаев Махмет Каирбаевич родился 1 января 1925 года в селе Семиярка Семипалатинского уезда Семипалатинской губернии Киргизской АССР в семье служащего. Рано остался без отца: в годы репрессий его, заведующего сельским магазином, арестовали как японского шпиона — врага народа по ложному обвинению. Окончил среднюю школу, затем Павлодарское педучилище.

Летом 1941 года Каирбаев подал заявление добровольцем на фронт, но из-за молодого возраста студента воевать не взяли. Работал учителем Семиярской средней школы. Вторую попытку попасть на фронт предпринял через год. После настоятельной, убедительной просьбы его в августе 1942 года зачислили в Подольское артиллерийское училище, эвакуированное в город Бухару, где он окончил ускоренный курс.

В боях Великой Отечественной войны - с апреля 1943 года. Служил в истребительно-противотанковом артиллерийском полку Резерва Главного Командования (РГК). «Резервистами» часто «затыкали» слабые места обороны или фланги наступающих частей. В 1943 году Каирбаев участвовал в боях на Смоленщине. Первую свою награду — орден Александра Невского Каирбаев получил в 18 лет.

Летом 1944 года в ходе операции «Багратион» проявил незаурядные способности истребителя вражеских танков. В августе 1944 года советские войска наступали в Литве и в районе города Шяуляй взяли в «котел» фашистскую группировку. Спасая свои полки и препятствуя свободному выходу советских дивизий к Балтике, немцы предприняли ряд танковых атак, чтобы разорвать кольцо окружения и смять советские орудия, отражающие их танковый натиск.

19 августа 1944 года западнее города Шяуляй Каирбаев с 15 артиллеристами был послан на помощь одной из наших батарей, столкнувшейся с немцами и окруженной ими. К батарее резервисты пробивались с боем, уничтожив 70 встретившихся на пути солдат противника. Выполняя приказ, советские воины встретились в сражении с превосходящими силами врага. Весь офицерский состав батареи был выведен из строя. Махмет Каирбаев принял на себя командование батареей и умело организовал круговую оборону и отражение 7 контратак противника. В ожесточенной схватке личный состав, возглавляемый офицером, уничтожил 3 танка и до батальона гитлеровцев. Фашисты не прошли в Шяуляй.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство старшему лейтенанту Махмету Каирбаеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6367). Войну Каирбаев закончил под Кенигсбергом.

С 1946 года М. Каирбаев в запасе. Работал заведующим районным отделом социального обеспечения на родине. В 1950-х годах работал секретарем Краснокутского райкома партии. Участвовал в освоении целинных земель.

С ноября 1954 по март 1957 года — председатель исполнительного комитета Кагановического районного Совета депутатов трудящихся.

В 1960 году Каирбаев окончил Высшую партшколу при ЦК КП Казахстана. В 1968 году Махмета Каирбаева перевели на работу в город Павлодар. Он был избран вторым секретарем обкома партии, а потом, до 1982 года был председателем облисполкома народных депутатов. Руководил строительством алюминиевого, ферросплавного и тракторного заводов, электростанций Павлодара, Ермака (ныне Аксу), разрезов и ГРЭС Экибастуза. Был депутатом Верховного Совета Казахской ССР.

Умер 12 июля 1996 года. Похоронен в Павлодаре.

9 марта 1994 года постановлением главы Павлодарской городской администрации № 128 улица Тургенева в городе Павлодаре была переименована в улицу им. М. Каирбаева. В день его 80-летия на улице его имени была открыта мемориальная доска. Мундир полковника и пушка, из которой Махмет Каирбаев уничтожал силы противника, являются экспозициями областного музея. Регулярно проходят вечера памяти героя. Воинская часть № 28738 города Семея носит имя Героя Советского Союза Махмета Каирбаева.

Камоликов Дмитрий Тимофеевич родился в 1923 году в селе Богуславка (ныне — Бородулихинский район Восточно-Казахстанской области ). Жил в Алтайском крае, затем в Казани. Окончил семилетнюю школу и школу фабрично-заводского ученичества, после чего работал токарем на заводе. В феврале 1942 года Камоликов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С марта того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях три раза был ранен. К ноябрю 1944 года гвардии сержант Дмитрий Камоликов командовал отделением 3-го гвардейского воздушно-десантного полка 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 57-го стрелкового корпуса 53-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время Будапештской операции.

В ночь с 4 на 5 ноября 1944 года отделение Камоликова переправилось через реку Тиса в районе населенного пункта Тисаселлеш в семи километрах к югу от Тисафюреда. Когда его лодка затонула от разрыва снаряда, он был вынужден добираться до берега вплавь в ледяной воде. На берегу Камоликов ворвался в немецкую траншею и уничтожил пулеметный расчет. В боях за плацдарм Камоликов участвовал в отражении двенадцати контратак венгерско-немецких войск, три раза участвовал в рукопашных схватках. Во время отражения одной из контратак противника он выдвинулся с пулеметом вперед и огнем заставил отойти венгерский взвод. В дальнейшем во время форсирования Малой Тисы Камоликов принял активное участие в боях за плацдарм в районе села Шаруд, в которых 70 солдат и офицеров противника попали в плен. В одном из тех боев Камоликов получил тяжелое ранение и был отправлен в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецкими захватчиками» гвардии сержант Дмитрий Камоликов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 9124.

В 1945 году Камоликов был демобилизован. Первоначально проживал в Новосибирске, где окончил Новосибирский строительный техникум и работал мастером и инженером-конструктором завода «Тяжстанкогидропресс». С 1967 года проживал в городе Белая Церковь Киевской области Украинской ССР, где работал на заводе «Электроконденсатор». Умер 16 апреля 1977 года.

Канцев Георгий Федорович родился 7 апреля 1907 года в селе Яманхалинка (ныне — Махамбет Атырауской области). Получил начальное образование, после чего работал мотористом. В сентябре 1941 года Канцев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С ноября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1944 года старшина Георгий Канцев был помощником командира взвода 1199-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

5 сентября 1944 года Канцев одним из первых в своей роте переправился через реку Нарев к северу от Сероцка. Во время расширения плацдарма он принял активное участие в отражении нескольких немецких контратак.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшина Георгий Канцев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Канцев был демобилизован. Вернулся в родное село, где работал инспектором рыбной охраны. Скончался 14 июля 1978 года.

В честь Канцева названы улицы в Атырау и Махамбете.

Каратаев Илья Васильевич родился 5 августа 1922 года в селе Кривошеевка (ныне — Кербулакский район Алматинской области. После окончания неполной средней школы работал комбайнером в совхозе.

В 1941 году Каратаев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Кугалинским (Панфиловским)РВК. Ускоренным курсом окончил Сумское артиллерийское училище.

С июля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны (Западный фронт). К августу 1944 года гвардии лейтенант Илья Каратаев командовал огневым взводом 214-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка 8-й гвардейской гаубичной артиллерийской бригады 3-й гвардейской артиллерийской дивизии 5-го артиллерийского корпуса прорыва 5-й армии 3-го Белорусского фронта.

Приказом по 8 гв. габр РГК № 3/н от 12.02.1944 года гвардии лейтенант Каратаев награжден медалью «За отвагу» за отбитие контратаки противника 30 августа 1943 года у деревни Забежная-Угрица, по итогам отражения которой Каратаев лично подавил огонь 75-мм батареи противника, подбил два танка и три автомашины.

С апреля 1944 года - 3-й Белорусский фронт.

22 августа 1944 года у деревни Урбайнтай Шакяйского района взвод Каратаева отразил контратаку 14 немецких танков типа «Пантера», уничтожив 3 и подбив еще 2 из них из засады. По итогам боя в тот же день командованием полка был представлен к званию «Героя Советского Союза». Приказом ВС 5 А № 56/н от 21.09.1944 года гвардии лейтенант Каратаев награжден орденом Отечественной войны 1-й степени за бои у деревни Урбанты.

17 октября 1944 года Каратаев погиб в бою. Похоронен в городе Кудиркос-Науместис Вилкавишкского уезда Литовской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии лейтенант Илья Каратаев посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденом Ленина.

В честь Каратаева были установлены бюст в совхозе, где он работал, и стела в городе Жаркенте, названа улица в селе Алтынемель Кербулакского района.

Карачев Михаил Васильевич родился 29 сентября 1907 года в деревне Уметьгурт (ныне — Селтинский район Удмуртии). После окончания трех классов сельской школы работал в отцовском хозяйстве. В 1929—1930 годах Карачев проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Демобилизовавшись, он работал в колхозе, затем в леспромхозе. В июне 1941 года Карачев повторно был призван в армию. С марта 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Северо-Западном и 1-м Прибалтийском фронтах. К июню 1944 года гвардии ефрейтор Михаил Карачев был старшим разведчиком-наблюдателем 212-го отдельного гвардейского минометного дивизиона 22-го гвардейского минометного полка 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Отличился во время освобождения Витебской области Белорусской ССР.

26 июня 1944 года Карачев во главе десантной группы переправился через Западную Двину в районе поселка Улла Бешенковичского района и выбил противника из занимаемой им траншеи, после чего занял оборону и корректировал огонь артиллерии дивизиона. 27 июня благодаря умелой корректировке огня Карачевым только одним залпом было уничтожено более 150 немецких солдат и офицеров, а также 4 танка. Когда в бою получил ранение товарищ Карачева Волков, рискуя жизнью, он спас его, при этом сам был ранен в голову.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «героизм и мужество, проявленные при выполнении боевого задания при форсировании Западной Двины» гвардии ефрейтор Михаил Карачев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7343.

После окончания войны Карачев был демобилизован. Проживал в Кустанае, работал в мехлесхозе, затем в промысловой артели. Умер 31 марта 1958 года, похоронен на Братском кладбище Костаная.

Кирдищев Гавриил Федотович родился 20 марта 1919 года в селе Приозерное ныне Аккольского района Акмолинской области . Окончил школу-семилетку, затем — железнодорожную школу ФЗУ в городе Петропавловске . Работал слесарем в паровозном депо станции Петропавловск.

В 1938 году призван в пограничные войска НКВД, срочную службу проходил на заставах в Армении и на Камчатке. В 1941 году был переведен в 205-й стрелковый полк войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности (Горький). В 1942 году окончил краткосрочные офицерские курсы (курсы младших лейтенантов) Саратовского училища войск НКВД.

В начале 1944 года был назначен заместителем начальника 8-й заставы 13-го пограничного полка, а затем ее начальником. Застава охраняла тылы советских войск, освобождавших территорию Украины, Беларуси и Прибалтики.

1 июля 1944 года в ходе проверки постов им была обнаружена вражеская группа численностью до роты, двигавшаяся в сторону боевого охранения. Застава, в составе 30 человек, под командованием Кирдищева, вступила в бой, в результате которого 34 гитлеровца, в том числе 6 офицеров, было уничтожено, а 24 взято в плен.

13 июля 1944 года застава следовала в деревню Пусталовку Виленского уезда. Боковое охранение сообщило, что в направлении деревни движется фашистский отряд численностью до 300 человек. Гавриил Кирдищев решил принять бой. Завязалась ожесточенная перестрелка, в ходе которой была дана команда ослабить, а затем прекратить огонь, чтобы создать видимость уничтожения заставы. Подпустив фашистов на 50-70 метров, пограничники обрушили на них шквальный огонь, уничтожив основные силы врага, и поднялись в контратаку.

В ходе атаки командир заставы был тяжело ранен, продолжая руководить боем. Младший лейтенант Кирдищев был доставлен в 544 медсанбат, где скончался от ранения в грудь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту Кирдищеву Гавриилу Федотовичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награжден орденом Ленина (24.03.1945, посмертно).

Прах Г.Ф. Кирдищева покоится в братской могиле Мемориального ансамбля в память о советских воинах Великой Отечественной войны на Антакальнисе.

15 мая 1975 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР № 319-20 от 15 мая 1975 года имя Кирдищева присвоено пограничной заставе «Налычево» на Камчатке, где он служил до войны. Он был навечно зачислен в списки личного состава, на заставе установлен его бюст.

Его именем названы улицы в Алексеевке, в Петропавловске-Камчатском.

В 2008 году его именем названа средняя школа Акмолинского района Акмолинской области.

26 мая 2008 года имя Кирдищева присвоено школе № 28 Петропавловска-Камчатского.

Также в честь Кирдищева назван теплоход Дальневосточного морского пароходства (в строю с 1976), один из рыболовецких траулеров предприятия «Камчаттралфлот».

Клиновицкий Клим Тимофеевич родился в 1924 году в селе Малоубинка (ныне Глубоковский район Восточно-Казахстанская область). Получил начальное образование, после чего работал в колхозе. В 1942 году Клиновицкий был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К июлю 1944 года гвардии сержант Клим Клиновицкий командовал пулеметным расчетом 52-го гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

26 июля 1944 года в районе населенного пункта Вильколаз в 10 километрах к северо-востоку от города Красник Клиновицкий огнем своего пулемета прикрыл выход из окружения кавалерийского эскадрона и отразил контратаку двух рот противника. 27 июля, когда погибли все бойцы его расчета, он продолжал сражаться. Несмотря на полученное ранение, он отразил две немецкие контратаки, после чего начал отход, но попал в окружение. Тогда с двумя противотанковыми гранатами Клиновицкий бросился под вражеский танк, ценой своей жизни уничтожив его. Похоронен в Вильколазе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года сержант Клим Клиновицкий посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награжден орденом Ленина.

В честь Клиновицкого установлен памятник и названа улица в его родном селе.

Коваленко Павел Васильевич родился 11 февраля 1917 года в селе Явленка (ныне — Есильский район Северо-Казахстанской области ). Рано остался без родителей, рос в детском доме. С 14 лет работал учеником слесаря, шофером в пожарной части, мотористом на железной дороге в городе Сватово (ныне — Луганская область Украины). В 1941 году Коваленко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях в Белорусской ССР в 1941 году, битве за Москву. В 1942 году Коваленко окончил курсы младших лейтенантов.

К июню 1944 года старший лейтенант Павел Коваленко командовал минометным взводом 878-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Могилева. 28 июня 1944 года Коваленко вместе с группой минометчиков вышел к окраине Могилева. Противник предпринял контратаку превосходящими в пять раз силами, но взвод Коваленко успешно держал оборону. Когда минометчики израсходовали мины, они, выйдя в тыл противника, захватили немецкую батарею 122-миллиметровых минометов и продолжили сражаться до подхода основных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший лейтенант Павел Коваленко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7198.

За время своего участия в войне Коваленко 11 раз был ранен и 1 раз контужен. В 1946 году в звании капитана он был уволен в запас. Проживал в Сватово. Скоропостижно скончался от последствий полученных в боях ранений 24 августа 1949 года. Похоронен на площади 1 мая в центре Сватово.

Колесников Владимир Алексеевич родился 13 сентября 1924 года на станции Юбилейная (ныне не существует, находилась на территории современного Глубоковского района, Восточно-Казахстанская область). После окончания семи классов школы работал в колхозе, затем на шахте. В августе 1942 года Колесников был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1944 году он окончил 2-е Харьковское танковое училище. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на 2-м Белорусском и 2-м Украинском фронтах, два раза был ранен. К августу 1944 года младший лейтенант Владимир Колесников командовал САУ «СУ-76« 958-го легкого самоходно-артиллерийского полка 45-го стрелкового корпуса 5-й армии 3-го Белорусского фронта. Участвовал в сражениях на территории Литовской ССР.

16 августа 1944 года во время боев в районе поселка Жвиргждайчяй Шакяйского района Колесников уничтожил 10 танков, 2 штурмовых орудия, 7 бронетранспортеров и около 370 вражеских солдат и офицеров. На следующий день он одним из первых в своем полку вышел к Государственной границе СССР с Восточной Пруссией и установил на ней красный флаг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и героизм, проявленные в боях по освобождению Литвы» младший лейтенант Владимир Колесников был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Колесников продолжил службу в Советской Армии. В 1946 году он окончил офицерские курсы самоходной артиллерии. В конце 1960-х годов проходил службу в должности командира танкового батальона 117 гв. мсп 39-й гв. мсд в Группе советских войск в Германии.

В 1974 году в звании подполковника Колесников был уволен в запас, позднее ему было присвоено звание полковника запаса. Проживал в городе Ломоносов, занимался общественной деятельностью.

Умер 28 сентября 2003 года, похоронен на аллее Героев Иликовского кладбища Ломоносова.

Почетный гражданин Ломоносова.

Коровин Артем Иванович родился в 1918 году в селе Новгородово (ныне — Западно-Казахстанская область). Проживал в городе Котлас Архангельской области, после окончания начальной школы работал в участке связи Северного речного пароходства. В марте 1942 года Коровин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С ноября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К ноябрю 1944 года сержант Артем Коровин был помощником командира взвода 760-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Участвовал в сражениях на территории Литовской ССР. 10 ноября 1944 года он первым в полку вышел к Государственной границе СССР к западу от Шяуляя и вступил на территорию Восточной Пруссии. В составе своего взвода он участвовал в захвате железной дороги Мемель-Тильзит. 19 февраля 1945 года Коровин погиб в бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года сержант Артем Коровин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

В честь Коровина был назван пассажирский теплоход Министерства речного флота СССР.

Крахмаль Алексей Семенович родился 24 марта 1911 года в селе Алексеевка (ныне — Курчумский район Восточно-Казахстанской области). После окончания неполной средней школы и курсов кредитных инспекторов работал по специальности в органах Госбанка СССР у себя на родине.

В 1933 - 1935 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В августе 1941 года Крахмаль повторно был призван в армию. С января 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях пять раз был ранен. В декабре 1943 года он окончил Ростовское артиллерийское училище.

К июню 1944 года лейтенант Алексей Крахмаль командовал батареей 713-го самоходно-артиллерийского полка 29-го стрелкового корпуса 48-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Гомельской области Белорусской ССР. 24-26 июня 1944 года батарея Крахмаля сражалась с противником в районе деревни Поболово Рогачевского района, уничтожив около 60 солдат и офицеров противника, 10 пулеметов и 8 артиллерийских орудий и захватив переправу через Днепр.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант Алексей Крахмаль был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4367.

В ноябре 1945 года в звании старшего лейтенанта Крахмаль был уволен в запас. Проживал в Москве, работал сначала директором киносъемочной группы, затем начальником хозяйственного отдела Центрального бюро технической информации Всесоюзного объединения «Совэкспортфильм». Скончался 12 января 1987 года, похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

Был также награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, рядом медалей.

Кукин Аркадий Петрович родился 14 августа 1914 года в поселке Вятские Поляны (ныне — город в Кировской области). После окончания начальной школы и курсов мотористов работал на родине. Позднее, отслужив в погранвойсках, работал на золотых приисках в Казахской ССР. В августе 1941 года Кукин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и направлен на фронт Великой Отечественной войны. Участвовал в Сталинградской битве, был тяжело ранен. К октябрю 1944 года сержант Аркадий Кукин командовал орудием 877-го гаубичного артиллерийского полка 25-й гаубичной артиллерийской бригады 7-й артиллерийской дивизии прорыва 46-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Венгрии.

30 октября 1944 года под городом Кечкемет Кукин участвовал в отражении массированной немецкой контратаки. Противостоящие советским артиллеристам войска насчитывали около 40 танков при поддержке мотострелков. Выкатив свое орудие на прямую наводку, расчет Кукина уничтожил 3 танка. Оставшись у орудия один, раненный в ноги, Кукин продолжал вести огонь, уничтожив самоходную артиллерийскую установку. Когда орудие было разбито, Кукин продолжал отстреливаться из личного оружия, а последним патроном застрелился, не желая попадать в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» сержант Аркадий Кукин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Кутуев Рауф Ибрагимович родился 6 мая 1925 года в Самаре. С 1930 года проживал в Актюбинске, где окончил семь классов школы. В январе 1943 года Кутуев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1944 году Кутуев окончил курсы младших лейтенантов. 20 сентября 1944 года был ранен в обе ноги, но вскоре вернулся в строй.

К декабрю 1944 года младший лейтенант Рауф Кутуев командовал взводом 6-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 1-го стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Венгрии. 5 декабря 1944 года взвод Кутуева успешно переправился через Дунай в районе города Эрчи и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма. В бою Кутуев был ранен, но продолжал сражаться. Во время отражения четвертой контратаки он погиб. Действия взвода Кутуева способствовали успешному расширению плацдарма и дальнейшему наступлению с него основных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Дуная и удержании плацдарма на его правом берегу» младший лейтенант Рауф Кутуев посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

В честь Кутуева названа улица и установлена стела в Актобе.

Ледовский Иван Григорьевич родился 15 июня 1920 года в селе Моисеевка (ныне — Железинский район Павлодарской области ). После окончания семи классов школы работал кочегаром на мельнице, трактористом, комбайнером в колхозе. В сентябре 1938 года Ледовский был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях советско-финской войны. С первого дня Великой Отечественной войны — на ее фронтах. В боях три раза ранен. В 1942 году Ледовский окончил курсы младших политруков, в 1943 году — курсы младших лейтенантов.

К июню 1944 года старший лейтенант Иван Ледовский командовал пулеметным взводом 918-го стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Гомельской области Белорусской ССР. 24 июня 1944 года взвод Ледовского поддержал действия батальона во время боев у деревни Озеране Рогачевского района. 29 июня Ледовский с товарищем вплавь добрался до парома, находившегося на вражеском берегу, и при помощи телефонного провода вернул его на восточный берег, после чего полк сумел беспрепятственно осуществить переправу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Березина» старший лейтенант Иван Ледовский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7439.

После окончания войны Ледовский был уволен в запас. Проживал и работал в Магадане, Новокузнецке, Павлодаре. Умер 30 ноября 1988 года.

Был также награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, рядом медалей.

В честь Ледовского названы улицы в Павлодаре и Калачинске.

Литвинов Василий Михайлович родился в 1922 году в селе Романово (ныне — Черепановский район Новосибирской области). После окончания семи классов школы работал счетоводом в совхозе. В 1940 году переехал в Усть-Каменогорск. В 1941 году Литвинов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К июню 1944 года гвардии старший сержант Василий Литвинов командовал отделением 166-го гвардейского стрелкового полка 55-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Белорусской ССР. 24 июня 1944 года Литвинов участвовал в прорыве немецкой обороны в районе деревни Пружинищи Октябрьского района Гомельской области. Его отделение первым ворвалось в немецкие траншеи. В том бою Литвинов лично уничтожил 9 солдат противника и пулемет с расчетом. Во время форсирования реки Птичь в районе Глуска Литвинов с товарищем сумел вплавь добраться до западного берега и захватить две лодки, после чего пригнать их к своим. Во время боев на плацдарме на западном берегу Птичи отделение Литвинова отразило девять немецких контратак.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и героизм, проявленные в боях с немецкими захватчиками» гвардии старший сержант Василий Литвинов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6789.

В декабре 1945 года Литвинов был демобилизован. Проживал и работал сначала в Усть-Каменогорске, затем в Орджоникидзе (ныне — Владикавказ). Умер 12 июля 1974 года, похоронен во Владикавказе.

Масин Темир Джантикеевич родился 10 января 1907 года в ауле Жиеккум (ныне — Бокейординский район Западно-Казахстанской области). После окончания педагогического училища работал сначала учителем, затем директором средней школы, позднее был заведующим районо, заместителем начальника политотдела машинно-тракторной станции. В июле 1941 года Масин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942 году Масин окончил курсы младших лейтенантов.

К июню 1944 года капитан Темир Масин командовал 8-й стрелковой ротой 922-го стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Белорусской ССР. 25 июня 1944 года Масин во главе группы бойцов отразил немецкую контратаку в районе деревни Озераны Рогачевского района Гомельской области. 1 июля 1944 года рота Масина перерезала шоссе Могилев-Минск в районе деревни Старая Мартьяновка Березинского района Минской области и отразила восемь немецких контратак, уничтожив около 800 солдат и офицеров противника, 74 автомашины и 31 мотоцикл. В том бою Масин был контужен, но продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «успешное командование стрелковой ротой, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» капитан Темир Масин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5535.

После окончания войны в звании майора Масин был уволен в запас. Проживал в Уральской области, работал секретарем Тайпакского райкома ВКП(б). 8 августа 1947 года участвовал в тушении пожара в степи, пытался спасти местную жительницу и колхозное имущество. От полученных ожогов скончался. Похоронен в Уральске.

В честь Масина названы улица в Уральске и школа на его родине, установлены обелиск в Уральске и бюст в ауле Базартобе Тайпакского района.

Мордвинцев Сергей Анисимович родился 27 марта 1900 года в селе Верхнесъезжее (ныне — Нефтегорский район Самарской области). Окончил четыре класса школы. В 1918—1922 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Демобилизовавшись, проживал и работал в Самаркандской области Узбекской ССР. В августе 1941 года Мордвинцев повторно был призван в армию. С июля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1944 году он окончил курсы младших лейтенантов.

К ноябрю 1944 года младший лейтенант Сергей Мордвинцев командовал взводом 125-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Венгрии. 7 ноября 1944 года взвод Мордвинцева одним из первых переправился через реку Тиса в районе населенного пункта Киш-Кере и принял активное участие в боях за захват, удержание и расширение плацдарма, отвлекая огонь противника на себя. Также взвод Мордвинцева отличился в боях за станцию Тарнасентмиклош.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года младший лейтенант Сергей Мордвинцев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году в звании лейтенанта Мордвинцев был уволен в запас. Проживал в Шымкенте. Скончался 21 апреля 1963 года.

Неткалиев Ерденбек Неткалиевич родился 3 февраля 1914 года в ауле Камыста Царевского уезда Астраханской губернии Российской империи (ныне село Камысты Жанибекского района Западно-Казахстанской области ) в крестьянской семье. После окончания школы поступил в Алма-Атинской зооветеринарный институт, по окончании которого в 1936 году работал в Южно-Казахстанской области заведующим учебной частью школы животноводства, преподавателем в сельскохозяйственном техникуме, инспектором облисполкома по животноводству.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии был призван Аральским районным военкоматом Кзыл-Ординской области в 1939 году. В 1940 году окончил курсы младших лейтенантов. В действующей армии младший лейтенант Е. Неткалиев с октября 1941 года в должности офицера связи 5-го кавалерийского полка 9-й кавалерийской дивизии 2-го кавалерийского корпуса. В боях с немецко-фашистскими захватчиками с ноября 1941 года на Западном фронте. Участник Битвы за Москву. Боевое крещение принял в боях под селом Угодский Завод во время Тульской оборонительной операции, когда 11 ноября 1941 года 2-й кавалерийский корпус был брошен в бой в полосе обороны 49-й армии. После того, как немецкое наступление под Серпуховым было остановлено, корпус был переброшен под Каширу в полосу обороны 50-й армии. До лета 1942 года воевал на ржевско-вяземском выступе в районе Дорогобужа. 17 августа 1942 года во время выполнения боевого задания был тяжело ранен, но доставил пакет по назначению, после чего был эвакуирован в госпиталь.

После выздоровления получил звание лейтенанта и 3 октября 1942 года прибыл в 12-й гвардейский кавалерийский полк 3-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Западного фронта, где был назначен на должность заместителя командира 3-го сабельного эскадрона по строевой части. 28 ноября 1942 года во время боев в Сычевском районе Смоленской области, заменив раненого в бою командира эскадрона, со своими бойцами прорвал немецкую оборону на участке Подосиновка — Аристово и обеспечил выход в тыл противника своего полка. Перерезав железнодорожную ветку Ржев — Сычевка, 3-й эскадрон 12-го гвардейского кавалерийского полка под его командованием почти три дня вел бой в деревне Никишкино, отражая атаки многократно превосходящих сил противника. Бойцы уничтожили около 80 немецких солдат и офицеров и серьезно повредили вражеский бронепоезд.

30 ноября 1942 года был тяжело ранен. Местные жители отнесли его к партизанам, где ему была оказана первая помощь. Затем первым самолетом его эвакуировали на «большую землю».

В 12-м гвардейском кавалерийском полку числился среди погибших, но зимой 1943 года он вернулся в свою часть, которая воевала на Центральном фронте. Во время Севской операции участвовал в трех рейдах за линию фронта.

Летом 1943 года ему было присвоено звание гвардии старшего лейтенанта. Он был переведен в штаб 3-й гвардейской кавалерийской дивизии и назначен на должность командира взвода дивизионной разведки. В ходе Орловской и Брянской операций неоднократно выполнял ответственные задания командования как на передовой, так и в тылу противника.Когда во время одной из контратак противник, стремясь окружить и уничтожить подразделения корпуса, создал на их фланге опасную ситуацию, брошенный в бой взвод разведки, проявив мужество и стойкость, дал время и возможность соединениям корпуса провести перегруппировку сил.

С ноября 1943 года принял участие в Гомельско-Речицкой и Калинковичско-Мозырской операциях. 14 января 1944 года участвовал в освобождении города Мозырь.

Перед началом Белорусской стратегической операции принял под командование 2-й сабельный эскадрон 12-го гвардейского кавалерийского полка 3-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта.

В ходе Люблин-Брестской операции эскадрон гвардии старшего лейтенанта Е. Неткалиева первым форсировал Западный Буг, захватил плацдарм на правом берегу реки, и отразив многочисленные контратаки противника, обеспечил переправу своей дивизии. В период с 26 по 30 июля 1944 года эскадрон преодолел упорное сопротивление немцев и первым вышел на окраину Седлеца. По итогам боев в Белоруссии и восточной Польше присвоено звание капитана.

31 января 12-й гвардейский кавалерийский полк занял оборону южнее города Ратцебур. В течение двух суток 2-й сабельный эскадрон гвардии капитана Неткалиева отразил 10 контратак врага из 15-й пехотной дивизии СС «Остланд» и 23-й моторизованной дивизии СС «Недерланд». 2 февраля 1945 года немцам удалось окружить позиции эскадрона. Е. Неткалиев был тяжело ранен, но не вышел из боя. Истекая кровью, он занял позицию за станковым пулеметом и продолжал отражать атаки врага, пока не был ранен снова. Второе ранение оказалось смертельным.

Когда подоспело подкрепление, в эскадроне осталось не более десятка бойцов, но поставленная задача была выполнена. Всего за три дня боев 2-й сабельный эскадрон уничтожил до 400 солдат и офицеров неприятеля, 3 тяжелых орудия и 6 станковых пулеметов с расчетами. В плен было захвачено 80 немецких солдат и 5 офицеров.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии капитану Неткалиеву Ерденбеку Неткалиевичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Похоронен в городе Оконек Злотувского повята Великопольского воеводства в Польше.

Именем Героя Советского Союза Е. Н. Неткалиева названы улицы в городах Алматы, Тараз, Кызылорда и Уральск.

Новиков Василий Корнеевич родился 28 августа 1907 года в селе Наумово (ныне — Пеновский район Тверской области). После окончания семи классов школы проживал в Семипалатинской области Казахской ССР, работал каменотесом. В 1929 году Новиков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1933 году он окончил артиллерийское училище. С июля 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях был тяжело ранен.

К февралю 1944 года подполковник Василий Новиков командовал 438-м истребительно-противотанковым артиллерийским полком 4-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время Корсунь-Шевченковской операции. 17 февраля 1944 года на высоте 239,0 в районе села Журжинцы Лысянского района Черкасской области Украинской ССР полк Новикова сдерживал многочисленные контратаки немецких частей, пытавшихся вырваться из окружения. В критический момент боя Новиков поднял свой полк в атаку, отбросив противника. В том бою он был вновь тяжело ранен, но продолжал сражаться до победы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования во время Корсунь-Шевченковской операции и проявленные при этом мужество и героизм» подполковник Василий Новиков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4890.

В 1955 году в звании полковника Новиков был уволен в запас. Проживал в Ташкенте. Умер 20 января 1981 года, похоронен на Аллее Героев Ташкентского воинского кладбища.

Нортенко Василий Иванович родился 17 марта 1922 года в поселке Чаплино ныне Васильковского района Днепропетровской области. Окончил 7 классов и 2 курса Днепропетровского техникума физкультуры.

В июне 1941 года призван в РККА Васильковским райвоенкоматом Днепропетровской области. В сентябре 1942 года окончил танковое училище.

Командир взвода танков «Т-34» 65-го отдельного танкового полка (8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) кандидат в члены ВКП(б) лейтенант Василий Нортенко отличился в январе 1945 года в районе поселка Едлиньск, в 12-и километрах севернее польского города Радом. Танкисты его взвода вступили в бой с двадцатью танками и самоходными орудиями врага, уничтожив тринадцать танков, двадцать три автомашины и до роты гитлеровцев. Лейтенант Нортенко лично уничтожил шесть танков и тринадцать автомашин с боеприпасами и до 45-и гитлеровцев. Противник в панике отошел, а советские части получили возможность без потерь продвинуться вперед».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество лейтенанту Нортенко Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7324).

После войны продолжал службу в армии. С 1954 года капитан В. И. Нортенко находился в запасе.

Жил и работал столяром в городе Туймазы (Башкирия), затем переехал в город Семипалатинск (Казахстан). В последние годы жизни проживал в селе Краснощеково Алтайского края.

Умер 2 апреля 2003 года.

24 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 46 дней…

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань