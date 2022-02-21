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46 дел по актам терроризма расследуют в Казахстане

21 Февраля 2022 15:33
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46 дел по актам терроризма расследуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане расследуется 91 дело касательно январских событий. Об этом сообщил заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследует 91 дело указанной категории, в их числе по актам терроризма – 46 дел и 45 – по массовым беспорядкам. В рамках расследования этих дел с санкции суда 469 лиц содержатся под стражей», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, подозреваемые даже по таким тяжким преступлениям не стали исключением для смягчения их мер пресечения.

«С учетом личности, роли в совершенном преступлении, оказанного содействия следствию 128 подозреваемым содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог и личное поручительство. Работа по пересмотру избранных мер пресечения ведется постоянно», - отметил представитель Генпрокуратуры.

«При этом однозначно можем сообщить, что для активных участников преступлений, в результате которых пострадали люди и нанесен ущерб, будет применяться самая строгая мера пресечения», - заверил Е. Килымжанов.


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#Генпрокуратура   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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