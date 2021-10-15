21:50, 14 Октябрь 2021 | GMT +6
46 человек погибли в результате пожара в жилом здании на Тайване
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 46 человек погибли и десятки получили травмы в результате масштабного пожара, произошедшего в четверг в городе Гаосюн на юге Тайваня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
В ночь на 14 октября в многоэтажном здании коммерческого и жилого назначения в городе Гаосюн на юге Тайваня произошел сильный пожар. В результате чрезвычайного происшествия 46 человек погибли и 41 пострадал.
Как ранее сообщалось, многофункциональное здание было построено 40 лет назад, в котором проживало около 140 человек.
Спасатели ликвидировали крупный пожар. В настоящее время ведется расследование причин ЧП.
Фото: AP, CNA