46 человек погибли в результате пожара в жилом здании на Тайване

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 46 человек погибли и десятки получили травмы в результате масштабного пожара, произошедшего в четверг в городе Гаосюн на юге Тайваня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

В ночь на 14 октября в многоэтажном здании коммерческого и жилого назначения в городе Гаосюн на юге Тайваня произошел сильный пожар. В результате чрезвычайного происшествия 46 человек погибли и 41 пострадал.

Как ранее сообщалось, многофункциональное здание было построено 40 лет назад, в котором проживало около 140 человек.

Спасатели ликвидировали крупный пожар. В настоящее время ведется расследование причин ЧП.







