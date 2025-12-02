458 несанкционированных свалок выявила космосъемка в Акмолинской области

К основным проблемам региона руководитель департамента экологии Акмолинской области Магзум Кукумбаев отнес наличие ежегодного образования большого количества несанкционированных свалок, значительный износ инфраструктуры водоотведения, канализационных очистных сооружений (КОС) в больших населенных пунктах или вообще их отсутствие и факты незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых.

— Так, за 2025 год на территории Акмолинской области по средствам космосъёмок АО «НК Қазақстан Ғарыш Сапары» выявлено 458 несанкционированных мест размещение отходов. Согласно данным МИО, на сегодняшний день работа по ликвидации проведена по 417 местам, что составляет 90%. Департаментом экологии проводятся меры инспекторского реагирования. За несвоевременное принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок и неисполнение требования ст. 365 Экологического кодекса РК привлечены 23 должностных лица акиматов на общую сумму 778 536 тенге, все штрафы взысканы, — пояснил спикер.

Основная причина — недостаточное количество мест размещения, инфраструктура по переработке коммунальных отходов. Из 130 земельных участков с целевым назначением под размещение отходов имеются разрешительные документы у 25. Ответственность, согласно законодательству, закреплена за акиматами районов и городов

— Так, в городе Кокшетау, ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы», действующие КОС изношены на 90%, требуется реконструкция или строительство новых КОС. Разводящая сеть имеется, сброс через КНС в накопитель Мурзакольсор, — поделился Магзум Кукумбаев.

В городе Косшы КОС имеются, однако в связи с резким увеличением численности населения, мощности сооружений и накопителей для полноценного обеспечения населенного пункта не хватает. Необходимо проведение реконструкции с учетом роста населения.

По словам главного эколога области, в городе Степногорске, ГКП на ПХВ «Степногорск водоканал», обслуживающие действующие КОС изношены на 90%, разводящая сеть имеется, сброс осуществляется в реку Аксу. Требуется реконструкция или строительство новых КОС.

Ранее о том, как будут решаться проблемы несанкционированных свалок и отсутствия мусороперерабатывающего завода в Акмолинской области, рассказала руководитель управления коммунальных отходов департамента управления отходами Минэкологии и природных ресурсов РК Назгуль Алимсурина.