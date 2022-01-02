457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 988 770 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 84,

в городе Алматы – 87,

в городе Шымкент – 35,

в Акмолинской области –40,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 19,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 14,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 49,

в Костанайской области – 24,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 31,

в СКО – 37,

в Туркестанской области – 8.