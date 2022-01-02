+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -2 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

2 Января 2022 08:00
Поделиться:
457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Новости по теме
Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане
440 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки Коронавирус: Фейки о графене были самыми популярными в 2021 году Участникам Ashyq разрешили работать по выходным в ВКО

Всего в стране подтверждено 988 770 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 84,

в городе Алматы – 87,

в городе Шымкент – 35,

в Акмолинской области –40,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 19,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 14,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 49,

в Костанайской области – 24,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 31,

в СКО – 37,

в Туркестанской области – 8.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане
440 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
Коронавирус: Фейки о графене были самыми популярными в 2021 году
Участникам Ashyq разрешили работать по выходным в ВКО
Популярное
1 С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии в РК
2 Насколько увеличится зарплата педагогов в Казахстане
3 В Казахстане увеличился возраст выхода на пенсию женщин
4 В Казахстане в 2022 году увеличится заработная плата более 6 млн человек
5 Что ждет казахстанцев в 2022 году
6 Как изменятся отчисления за ОСМС в РК в 2022 году
Читайте также
Лучшим врачом года МЧС РК признан доктор из Восточного Казахстана
Первым новорожденным в новогоднюю ночь в Павлодарской области стал мальчик
С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии в РК
Насколько увеличится зарплата педагогов в Казахстане
В Казахстане увеличился возраст выхода на пенсию женщин
В Казахстане в 2022 году увеличится заработная плата более 6 млн человек
Что ждет казахстанцев в 2022 году
Как изменятся отчисления за ОСМС в РК в 2022 году
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив