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457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
2 Января 2022 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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Всего в стране подтверждено 988 770 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 84,
в городе Алматы – 87,
в городе Шымкент – 35,
в Акмолинской области –40,
в Актюбинской области – 5,
в Алматинской области – 19,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 14,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 3,
в Карагандинской области – 49,
в Костанайской области – 24,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 31,
в СКО – 37,
в Туркестанской области – 8.
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