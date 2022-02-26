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455 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
26 Февраля 2022 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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Всего в стране подтверждено 1 301 708 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 44,
в городе Алматы – 142,
в городе Шымкент – 13,
в Акмолинской области –18,
в Актюбинской области – 5,
в Алматинской области – 18,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 28,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 12,
в Карагандинской области – 42,
в Костанайской области – 46,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 29,
в СКО – 40,
в Туркестанской области – 1.
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