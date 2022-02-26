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455 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

26 Февраля 2022 08:00
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455 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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Всего в стране подтверждено 1 301 708 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 44,

в городе Алматы – 142,

в городе Шымкент – 13,

в Акмолинской области –18,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 18,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 28,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 12,

в Карагандинской области – 42,

в Костанайской области – 46,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 29,

в СКО – 40,

в Туркестанской области – 1.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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