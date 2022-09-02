454 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 454 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В разрезе регионов:
в городе Алматы - 38,
в Атырауской области - 21,
в ВКО - 21,
в Абайской области - 21,
в Жамбылской области - 112,
в ЗКО - 21,
в Карагандинской области - 143,
в Улытауской области - 1,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области - 21,
в Павлодарской области – 54.
Всего в стране выздоровело 1 358 340 человека от COVID-19.