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454 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Сентября 2022, 08:34
454 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 454 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В разрезе регионов:

в городе Алматы - 38,

в Атырауской области - 21,

в ВКО - 21,

в Абайской области - 21,

в Жамбылской области - 112,

в ЗКО - 21,

в Карагандинской области - 143,

в Улытауской области - 1,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области - 21,

в Павлодарской области – 54.

Всего в стране выздоровело 1 358 340 человека от COVID-19.


Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
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