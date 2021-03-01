452 многодетные семьи обеспечат жильем в Алматы в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления жилищной политики города Алматы Ермек Амиров и заместитель директора филиала АО «Отбасы Банк» города Алматы Данагуль Тусупова на площадке региональной службы коммуникаций ответили на вопросы журналистов о реализации жилищных программ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

- Какие есть инструменты повышения доступности жилья для многодетных и малообеспеченных семей? Сколько квартир/домов было выдано многодетным и малообеспеченным за прошедший год? Каковы планы на текущий?

- Для повышения доступности жилья в 2021 году планируется выдача 2 тысяч безвозвратных жилищных сертификатов на сумму 1 млн тенге для внесения первоначального взноса для приобретения жилья гражданам, состоящим на учете нуждающихся по категориям «многодетная семья», «семья, имеющая или воспитывающая ребенка-инвалида», «инвалиды I и II групп», «дети-сироты».

В целом за 2020 года всего многодетным семьям было выдано 365 квартир, для других категорий социально уязвимых слоев населения – 743 квартиры.

Всего за 2020 год выдано 2 926 квартир.

В текущем году планируется обеспечить жильем еще 7 918 горожан, из которых:

879 – из коммунального жилищного фонда (427 – СУСН, 452 – многодетные семьи);

4 989 – льготные кредитные программы для очередников («Шаңырақ» – 3578, кредитное жилье – 1411);

2050 – программы для молодежи (кредитование по «Алматы жастары» – 1000, аренда без права выкупа для работающей молодежи – 1050).

Консультационная помощь оказывается всем желающим. Для этого на первом этаже управления имеется операционный зал. Кроме этого консультация оказывается на страницах в социальных сетях. Информация о реализуемых программах, условиях и сроках также публикуются на сайтах управления и «Алматы жастары».

- В пилотной программе «Шаңырақ» с начала текущего года выдано 225 займов для приобретения собственного жилья. Расскажите подробнее об условиях данной программы.

Условия программы «Шаңырақ»: эффективная ставка – 5% годовых, первоначальный взнос – 10%, максимальный срок займа – до 20 лет, максимальная сумма займа – до 18 млн тенге. Участвовать имеют право все категории очередников МИО.

427 семей категории СУСН и 452 многодетные семьи в текущем году планируется обеспечить жильем. Здесь речь идет об очередниках? Кто входит в категорию СУСН?

Все эти квартиры будут распределены гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда, в порядке очередности.

В категорию СУСН входят: ветераны ВОВ, дети-сироты, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, инвалиды I и II групп, неполные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие ребенка-инвалида, пенсионеры по возрасту, кандасы, лица, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утвержденных Правительством РК, лица, лишившиеся единственного жилища в результате экологических бедствий, ЧС природного и техногенного характера, семья сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

- В текущем году планируется обеспечить жильем более 8 тыс. горожан. Как узнать, входит ли человек в список получателей?

Из общего количества квартир 879 будут распределены в порядке очередности.

Оставшиеся квартиры будут реализованы по льготным ипотечным программам, а также без права выкупа для работающей молодежи до 29 лет. Участие в данных программах носит добровольный характер. В связи с чем желающие принять участие должны будут подать соответствующую заявку.

- Как и каким образом проводится инвентаризация очередников?

С 2020 года введена в действие Единая национальная система очередников Сервисный программный продукт «Постановка на учет...», которая раз в год сама автоматически проводит инвентаризацию путем интеграции данных со всех систем государственных органов, по результатам которой в случае отпада нуждаемости, выезда в другой населенный пункт, потере категории и т. д. очередник исключается с учета.

- В законе РК «О жилищных отношениях» предусмотрено требование проживания в городе Алматы. При этом в настоящее время изменен порядок прописки детей, не достигших 14-летнего возраста. Не является ли данный факт основанием для отказа в постановке на очередь? Кто и как может получить жилье от государства?

Отсутствие регистрации прописки у детей до 14 лет не является основанием для отказа в постановке на очередь. Единственное требование – дети не должны быть прописаны в другом населенном пункте.