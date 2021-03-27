450 заболевших коронавирусом за сутки: акимат Алматы обратился к жителям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшие сутки выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала года зарегистрировано 13 236 случаев COVID-19. При этом за весь 2020 год зафиксировано 18 521 случай заражения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Согласно данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, высокие темпы роста заражения населения также обусловлены циркуляцией в городе британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

Новые штаммы имеют более высокую контагиозность по сравнению с предыдущим базовым штаммом, показатель заражаемости выше до 70%. Вместе с тем отмечается уменьшение регистрации бессимптомных форм КВИ с 39% в 2020 года до 32% в 2021 году.

Среди возрастных групп за три недели марта этого года коронавирусной инфекцией наиболее поражены граждане 20-39 лет - 38% и 40-59 лет - 27%, а также старше 60 лет - 20%.

Согласно результатам анализа, вероятные места заражения за 3 недели марта: при посещении общественных мест (объекты торговли, общепита) – 42%, за последнюю неделю – 41% - снижение на 1%; при поездках в общественном транспорте – 18%; семейные мероприятия – 2%.

Учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в городе, акимат Алматы призывает усилить профилактику КВИ, в том числе на фоне выявления британского и южноафриканского штаммов. Необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержаться от посещения общественных мест и максимально избегать массового скопления людей, а также сократить социальные контакты.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1485 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Вчера министр здравоохранения РК Алексей Цой провел выездное заседание штаба по борьбе с КВИ в Алматы.