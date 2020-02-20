45% субъектов МСБ в Алматы возглавляют женщины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проходит второй форум женского предпринимательства «Woman in business», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие инициировано для создания реальной диалоговой площадки по проблемам бизнеса, женского предпринимательства и социальных вопросов.

Среди обсуждаемых тем форума – наиболее острые вопросы развития бизнес-среды, доступные программы финансирования женского бизнеса и обучения, вопросы экономической политики, развития легкой промышленности и креативных индустрий и инфраструктуры города и т.д.

Так, по словам председателя Совета деловых женщин Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Лаззат Рамазановой, 45% бизнеса в Алматы, по официальным данным, возглавляют женщины – из 174,5 тыс. действующих субъектов малого и среднего предпринимательства 78 тыс. возглавляют женщины.

«По республике эта цифра 43% (596 тыс. из 1,2 млн). Большой интерес женщины проявили к бизнес-обучению, организованному НПП «Атамекен» в прошлом году. В рамках госпрограммы «Еңбек» в Казахстане было обучено 75 тыс. человек, из которых 40,7 тыс. женщин (54%). По проекту «Бастау Бизнес» из 55 тыс. прошли курс 30,5 тыс. женщин (55%). Из 20 тыс. выпускников проекта «Жас кәсіпкер» более 10 тыс. – молодые женщины (51%)», - сказала она.

Лаззат Рамазанова также добавила, что женщины страны охотно идут в бизнес и стремятся начать с малого.

«Самое главное женщине – вселить веру, а уверенности у нее хватит», - сказала она.

Заместитель председателя АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Бахытжан Макажанов заявил, что женщины в большей степени занимаются бизнесом в сферах образования, гостиничного бизнеса, общественного питания.