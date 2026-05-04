45 процентов заявок на инвалидность казахстанцы оформляют заочно

По состоянию на 1 мая 2026 года в Республике Казахстан в заочном формате медико-социальной экспертизы рассмотрено 10,7 тыс. заявок, что составляет 45% от общего числа обращений по вопросам установления инвалидности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтруда и соцзащиты РК.

В ведомстве отметили, что заочное проактивное освидетельствование в Казахстане применяется по широкому перечню заболеваний, включая онкологию, туберкулез, врожденные и приобретенные анатомические дефекты и психические расстройства.

Подать заявку онлайн на инвалидность могут и пациенты с сахарным диабетом первого типа у детей, мукополисахаридозом, а также состояниями после трансплантации органов. В настоящее время данный формат охватывает более 70 нозологических форм.

— Внедрение заочного формата освидетельствования позволило существенно упростить процедуру получения услуги и повысить ее доступность для граждан. В частности, достигнуты следующие результаты: снижены административные и бюрократические барьеры, обеспечена прозрачность принимаемых решений в системе медико-социальной экспертизы, создана возможность получения услуг без необходимости личного посещения, а также минимизированы риски, связанные с прямым контактом между услугополучателем и услугодателем, — отметили в Минтруда и соцзащиты населения РК.

В ведомстве отметили, что заочный формат медико-социальной экспертизы является важным элементом цифровизации социальной сферы и направлен на повышение доступности, качества и эффективности государственных услуг для населения.

Ранее сообщалось, что меры по развитию инклюзии обсудят в Правительстве.