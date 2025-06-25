45% отходов Астаны — пищевые - депутат призвал изменить подход к переработке

— В правилах указали процент переработки, который взяли из концепции «зеленой экономики», — отметил депутат. — Там коммунальная переработка 40%.

По его словам, такой подход не отражает реальную картину, так как в коммунальных отходах разная морфология.

— Металл, бумага, стекло, пластик, шины (хотя они и не относятся), дерево, пищевые отходы, электроника, текстиль, опасные отходы: батареи, лампы. В мире разный уровень переработки этих отходов. Например, металл — 70–90%, картон — 60–75% в зависимости от страны, стекло — 50–75%, шины — 40–60%, дерево — 20–40%, пищевые отходы — до 30%, электроника — 20–25% и так далее, - говорит Едил Жанбыршин.

Тем не менее в правилах установлено единое требование.

— А вы поставили 40% от массы. Если взять шину, она изнашивается же. Вы же не можете взять 100% массу и потом вернуть обратно. Или, например, текстиль. Он вообще никуда не используется, его сжигают. Металл тоже бывает такой, что никуда не годится. А вы ставите туда высокие проценты, всем одинаковые требования ставите. Должна быть дифференциация, — отметил он.

Депутат также обратил внимание на ситуацию в столице. По его словам, 45% отходов Астаны — это пищевые отходы. Кроме того, необходимо ввести базовые понятия, как сортировка, переработка, утилизация.

В качестве примера эффективной системы был приведен опыт Норвегии, где сортируются 98% отходов. При этом все пищевые отходы идут на компост для органического удобрения. Едил Жанбыршин предложил хотя бы разделить отходы на твердые и пищевые.

Ранее мы писали, почему переработка по-прежнему невыгодна, какова роль частного сектора, и какие технологии уже доступны, но не внедряются.