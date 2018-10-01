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45% налогов в столичный бюджет поступает от МСБ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О развитии бизнес-климата в Астане рассказал заместитель акима Ермек Аманшаев в ходе встречи республиканской информационной группы с общественностью по разъяснению Послания Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Встреча проходила в формате диалога, каждый участник мог задать вопросы спикерам напрямую или внести свои предложения.
«В своем Послании Глава Государства сделал большой акцент на вопросах улучшения бизнес-климата, в особенности на региональном уровне, что, несомненно, является хорошим подспорьем для развития предпринимательства. В целом с начала года количество действующих субъектов МСБ выросло на 8,9%, до 105,8 тыс единиц. Налоговые поступления в бюджет от субъектов МСБ составили порядка 297,2 млрд тенге, или 45% от общих налоговых поступлений и платежей», - сообщил Ермек Аманшаев.
Напомним, Астана первой из регионов страны стала победителем субнационального рейтинга по легкости ведения бизнеса, удостоилась специальной премии Главы государства и досрочно выполнила задачу Главы государства по обеспечению 50% доли МСБ в ВРП до 2050 года.
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