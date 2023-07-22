45 многоквартирных домов построят в Жамбылской области до конца года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках национального проекта «Сильные регионы - драйвер развития страны» в регионе активно развивается жилищное строительство – из почти четырех тысяч квартир 797 предназначены для социально уязвимых категорий населения и многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в этом году в рамках национального проекта «Сильные регионы - драйвер развития страны» для обеспечения жильем очередников ведется строительство 74 многоэтажных жилых домов на 3 929 квартир на общую сумму 13,2 млрд тенге. На 10,3 млрд тенге осуществляется реализация 77 инженерных проектов, планируется предоставление 869 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

До конца года в областном центре планируется ввести в эксплуатацию 45 домов на 2 564 квартиры, это 199,4 тыс. кв.м.

Ведется также строительство более 10 многоквартирных домов за счет частных инвестиций.

При этом на 7,7 млрд тенге планируется приобрести 797 квартир для социально уязвимых категорий граждан и многодетных семей.

Развитие жилищного строительства в жамбылском регионе обсуждалось в ходе встречи главы региона Нуржана Нуржигитова с исполняющим обязанности председателя правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» Алтаем Куздибаевым.

«Жамбылская область – перспективный регион для развития жилищного строительства. Если раньше в фокусе внимания находилось индивидуальное жилищное строительство, то сейчас появляются новые компании, реализуются проекты за счет частных инвестиций», - сказал Алтай Куздибаев.

Стороны обсудили механизм гарантирования долевого жилищного строительства, вопросы, касающиеся хода реализации государственных программ, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.