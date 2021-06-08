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    12:30, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    45 многоэтажных домов строят в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что в этом году в городе намерены сдать в эксплуатацию 18 жилых домов на 2 411 квартир. Из них 423 квартиры – коммерческие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего, по словам Б.Жумабекова, в Петропавловске строятся 28 бюджетных домов на 2 875 квартир - 8 арендно-коммунальных и 20 – кредитных - и 17 коммерческих на 1 103 квартиры.

    «Для развития индивидуального жилищного строительства прокладываются инженерные сети в микрорайонах Солнечный и Южный. Средства выделены из республиканского бюджета. В микрорайоне Солнечный будут обеспечены инженерными сетями 2 090 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в Южном - 975 земельных участков», - сказал Б. Жумабеков.

    Глава города добавил, что в микрорайоне Солнечный за счет бюджета строятся 211 одноквартирных жилых домов. Из них 72 проданы, 31 введен в эксплуатацию.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Жилье Строительство
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