45 многоэтажных домов сдадут в Костанае в следующем году

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костаная Кайрат Ахметов в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал о том, как в областном центре решается вопрос улучшения жилищных условий горожан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акима города, по итогам текущего года ожидается ввод в эксплуатацию порядка 320 тысяч квадратных метров жилья.

«На долю Костаная приходится 68,2% областного объема ввода жилья. Всего в 2021 году в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер» на строительство жилья и инженерных коммуникаций бюджетом предусмотрено 15 млрд. тенге. Объем строительных работ по итогам года, по нашим данным, составит порядка 59 млрд. тенге с ростом 17,1%», - добавил Кайрат Ахметов.

Он напомнил, что сейчас в Костанае активно осваиваются микрорайоны Кунай, Юбилейный, Береке. На завершающей стадии находится микрорайон Аэропорт.

«В настоящее время ведется строительство 45 домов с вводом в эксплуатацию в 2022 году. В текущем году были введены 3 дома. В микрорайоне Аэропорт дом №45 и арендный дом №48 в мкр. Юбилейный. Буквально на днях планируется сдача дома №24 также в мкр. Юбилейный», - подытожил аким города.

Ранее сообщалась о том, что в Костанае за годы независимости введено более шести миллионов квадратов жилья.