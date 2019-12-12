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45 многодетных семей получили квартиры в Петропавловске

12 Декабря 2019 15:58
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45 многодетных семей получили квартиры в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сдали в эксплуатацию 100-квартирный жилой дом для уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Дом арендно-коммунальный. Квартиры в нем получают многодетные и неполные семьи, сироты и люди с ограниченными возможностями. В этом доме новоселье отметят 45 многодетных семей.



Мама семерых детей Наталья Велижанская воспитывает детей одна. Почти 6 лет ей приходилось снимать квартиру, жить во временной. В очереди на получение жилья стояла 12 лет. Наталья говорит, что сообщение о предоставлении ей квартиры было неожиданным. В новую трехкомнатную квартиру семья Велижанских постепенно переезжает. Довольные ребятишки решают, какие комнаты займут.

К новоселам с подарками и поздравлениями приехал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Глава региона отметил, что в этом году квартиры получат 126 многодетных семей.


«В этом году специально внесли изменения в правила распределения жилья для многодетных семей, имеющих 4 и более детей. В течение трех лет мы планируем эту проблему решить. У нас 450 многодетных семей», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона добавил, что планы по строительству большие. В этом году сдали в эксплуатацию 2242 квартиры. В следующем рассчитывают построить, как минимум, 2800 квартир.






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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Социальная поддержка, Строительство, Жилье, Реализация Послания,
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Автор:

Олеся Жуковень

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