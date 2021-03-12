45 млрд тенге субсидий получит сельское хозяйство СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году на поддержку отрасли сельского хозяйства выделили 45,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Ерболат Бекшенов сообщил, что субсидии на растениеводство составят 17,1 млрд тенге, животноводство – 8,6 млрд тенге. Еще 19,5 млрд тенге предусмотрено на финансовое оздоровление сельхозпредприятий, возмещение ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, субсидирование затрат перерабатывающих предприятий.

«За 2020 год сельхозтоваропроизводителям области оказана государственная поддержка в сумме 50,3 млрд тенге, что на 27% больше уровня 2019 года. Сельскохозяйственная отрасль - одна из главных отраслей экономики области. Объем валовой продукции сельского хозяйства за прошлый год составил 779 млрд тенге, что является вторым показателем по Казахстану. По объему инвестиций область занимает первое место в республике. За 2020 год приток инвестиций в отрасль составил 124,4 млрд тенге, с ростом на 17%», - сказал Е. Бекшенов.