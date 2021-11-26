45 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау из-за пожара из поликлиники эвакуировали 45 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На пульт 101 поступило сообщение о том, что в здании Атырауской городской поликлиники № 7 произошло задымление. На месте происшествия было установлено, что в трехэтажном здании поликлиники на втором этаже в кабинете площадью 18 квадратных метров произошло возгорание персонального компьютера. Из здания поликлиники немедленно было эвакуировано 45 человек, в том числе шесть детей. Пожар был локализован и потушен. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводов.
На место выезжали 20 сотрудников и шесть единиц техники ДЧС Атырауской области, три сотрудника и одна единица техники Центра медицины катастроф», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
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