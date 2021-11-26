+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 429.84 EUR 482.32
RUB 5.77 CNY 67.32
Скачать
Новости
Вся лента >>>

45 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике Атырау

26 Ноября 2021 18:02
Поделиться:
45 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау из-за пожара из поликлиники эвакуировали 45 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
Пожар в жилом доме в Костанае: погиб 7-летний ребёнок Более 10 тысяч алматинцев сменили поликлинику Тело 59-летнего мужчины найдено на месте пожара в Актобе

«На пульт 101 поступило сообщение о том, что в здании Атырауской городской поликлиники № 7 произошло задымление. На месте происшествия было установлено, что в трехэтажном здании поликлиники на втором этаже в кабинете площадью 18 квадратных метров произошло возгорание персонального компьютера. Из здания поликлиники немедленно было эвакуировано 45 человек, в том числе шесть детей. Пожар был локализован и потушен. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводов.

На место выезжали 20 сотрудников и шесть единиц техники ДЧС Атырауской области, три сотрудника и одна единица техники Центра медицины катастроф», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Пожар  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
Пожар в жилом доме в Костанае: погиб 7-летний ребёнок
Более 10 тысяч алматинцев сменили поликлинику
Тело 59-летнего мужчины найдено на месте пожара в Актобе
Популярное
1 Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
2 Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
3 Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
4 Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
5 Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
6 На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
Читайте также
Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
30 ДТП за один день произошло в Атырау  из- за непогоды
Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив