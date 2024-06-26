+45-46 градусная жара ожидается в Туркестанской области

В Туркестанской области ожидается сильная жара до +46 градусов. Об этом сообщил филиал РГП «Казгидромет» по Туркестанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Синоптики сообщили, что 27-30 июня в Туркестанской области температура воздуха может повыситься до +45-46 градусов.

- Основная жара будет зафиксирована 27 июня, в остальные дни погода будет в пределах +41-43 градусов. Просим не выходить на улицу в обеденное время, с собой носить солнцезащитные средства. В горных районах возможны кратковременные дожди, - отмечают специалисты Казгидромета.

Врачи советуют пить больше воды в жаркие дни и во избежания солнечного удара, не стоит проводить много времени на солнце.

При появлении таких симптомов, как покраснение кожи, лихорадка, тошнота, одышка, судороги и покалывание, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в связи с сильной жарой будет вводится 5 класс пожарной опасности.