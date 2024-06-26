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    11:36, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    +45-46 градусная жара ожидается в Туркестанской области

    жара
    Фото: pixabay

    В Туркестанской области ожидается сильная жара до +46 градусов. Об этом сообщил филиал РГП «Казгидромет» по Туркестанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Синоптики сообщили, что 27-30 июня в Туркестанской области температура воздуха может повыситься до +45-46 градусов.

    - Основная жара будет зафиксирована 27 июня, в остальные дни погода будет в пределах +41-43 градусов. Просим не выходить на улицу в обеденное время, с собой носить солнцезащитные средства. В горных районах возможны кратковременные дожди, - отмечают специалисты Казгидромета.

    Врачи советуют пить больше воды в жаркие дни и во избежания солнечного удара, не стоит проводить много времени на солнце.

    При появлении таких симптомов, как покраснение кожи, лихорадка, тошнота, одышка, судороги и покалывание, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

    В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в связи с сильной жарой будет вводится 5 класс пожарной опасности.

    - В настоящее время на территории Туркестанской области отработаны работы по подготовке к пожароопасному периоду. Техника и личный состав приведены в готовность. Кроме того, созданы мобильные группы из представителей лесного хозяйства, полицейской службы, сотрудников ЧС, местного исполнительного органа и проводятся рейды. Просим строго соблюдать правила пожарной безопасности, - сказал главный специалист Управления государственного пожарного контроля ДЧС Туркестанской области Дулат Арын.

    Теги:
    Погода Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Общество Жара
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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