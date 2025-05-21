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    15:07, 21 Май 2025 | GMT +5

    4,4 млн казахстанцев работают в малом и среднем бизнесе

    За последний год в Казахстане увеличились ключевые показатели сектора малого и среднего бизнеса — выросла его доля в ВВП, расширилось производство, а число занятых возросло на 2,2%, передает агентство Kazinform.

    бизнес
    Фото: freepik.com

    Об этом сообщил директор департамента государственной поддержки и защиты бизнеса Министерства национальной экономики Дарын Абдуали.

    По его словам, согласно данным официальной статистики, в четвертом квартале 2024 года доля МСБ в экономике достигла 39,7%. Это на 3,2 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (36,5%).

    — Общая численность занятых в 2024 году увеличилась на 2,2% и достигла 4,4 млн человек (4 322 093 человек за 2023 год), — отметил Дарын Абдуали.

    Значительно вырос и объем выпуска продукции малого и среднего бизнеса. За четвертый квартал прошлого года он составил 81 трлн тенге, что на 19,2% больше, чем годом ранее — 68,7 трлн тенге в четвертом квартале 2023 года.

    Стало известно, что банки в Казахстане сами будут одобрять заявки на господдержку бизнеса. 

    Теги:
    Малый и средний бизнес МСБ Бизнес Миннацэкономики Статистика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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