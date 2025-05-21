4,4 млн казахстанцев работают в малом и среднем бизнесе

Об этом сообщил директор департамента государственной поддержки и защиты бизнеса Министерства национальной экономики Дарын Абдуали.

По его словам, согласно данным официальной статистики, в четвертом квартале 2024 года доля МСБ в экономике достигла 39,7%. Это на 3,2 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (36,5%).

— Общая численность занятых в 2024 году увеличилась на 2,2% и достигла 4,4 млн человек (4 322 093 человек за 2023 год), — отметил Дарын Абдуали.

Значительно вырос и объем выпуска продукции малого и среднего бизнеса. За четвертый квартал прошлого года он составил 81 трлн тенге, что на 19,2% больше, чем годом ранее — 68,7 трлн тенге в четвертом квартале 2023 года.

Стало известно, что банки в Казахстане сами будут одобрять заявки на господдержку бизнеса.