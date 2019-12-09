448 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 448 тыс. кв. м введенного жилья, 3840 семей, живущих в более комфортных условиях. Таковы лишь некоторые итоги деятельности управления строительства Акмолинской области за 10 месяцев 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«За отчетный период на территории области введено 5 домов, это 12,9 тыс. кв. м и 235 квартир. В частности, три 40-квартирных жилых дома в городе Кокшетау, один 40-квартирный дом в г. Макинск (Буландынский район) и один 75-квартирный жилой дом в г. Державинске (Жаркаинский район). Возводится 23 жилых арендных дома без права выкупа. За счет республиканского бюджета продолжается строительство трех 40-квартирных жилых домов в городе Кокшетау, а также реализуются 13 новых проектов. Новые 7 проектов планируется осуществить за счет областного бюджета. В их рамках появятся 3 60-квартирных жилых дома в городе Кокшетау, 40-квартирный дом в г. Макинске, 36- и 16-квартирные жилые дома в селах Зеренда и Егиндыколь, 75-квартирный жилой дом в городе Державинске. Планируется ввод 14 домов с 618 квартирами, обладателями 148 из которых станут многодетные семьи. Введены 4 дома общей площадью 8,8 тыс. кв. м (три 40-квадратных жилых дома в Кокшетау, один 40-квартирный дом в Макинске)», - вводит в курс дела руководитель управления строительства Акмолинской области Марат Аубакиров.

Немалое внимание уделяется вопросу обеспечения жильем малообеспеченных многодетных семей, на чем особенно акцентирует внимание руководитель областного управления строительства.

«На данные цели из республиканского бюджета выделено 1,4 млрд тенге. В том числе на строительство арендного жилья для многодетных семей - 1,2 млрд тенге. В текущем году при плане 177 малообеспеченных многодетных семей будут обеспечены жильем 184 многодетные семьи. Для 148 из них будет построено арендное жилье. В частности, это 20 многодетных семей из города Кокшетау, 30 - из Степногорска, 32 - из Атбасарского района, 42 - из Буландынского района и 24 - из Шортандинского района. На выкуп арендного жилья для многодетных семей предусмотрено 220,4 млн тенге. На сегодня выкуплено жилья для 35 из 36 малоимущих семей из города Степногорска, а также из Аккольского, Аршалынского, Атбасарского, Буландынского, Бурабайского, Есильского и Зерендинского районов», - отмечает он.

Важными остаются и вопросы обеспечения акмолинцев кредитным жильем и стимулирование индивидуального жилищного строительства.

«В текущем году предусмотрен ввод 30,8 тыс. кв. м кредитного жилья, или 400 квартир (это восемь 30-квартирных жилых домов в Кокшетау). За 10 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 12,3 тыс. кв. м или 5 домов с 190 квартирами в областном центре. Для дальнейшего стимулирования строительства индивидуальных жилищ из бюджета ежегодно финансируется строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к районам застройки ИЖС. В 2019 году планируется обеспечить сетями водо- и электроснабжения 808 земельных участков в Шортандинском районе», - говорит М. Аубакиров.

Параллельно с жилищным строительством в Акмолинской области ведется реализация объектов социальной сферы.

«Общая сумма выделенных средств составляет 11,3 млрд тенге. Так, в сфере образования реализуется строительство 15 объектов. Это 5 школ, 2 детских сада, 1 учебно-воспитательный корпус и 1 котельная к школе, 3 пристройки к школам в Кокшетау и реконструкция сетей 1 детского дома. Ведется строительство четырех школ, в том числе двух школ на 1200 мест в селе Коянды и в ауле Косшы и еще двух - в селах Максимовка и Кажымукан на 300 мест каждая (Целиноградский район). Из них были введены 4 объекта образования. Это школа на 800 учащихся в Щучинске, детский сад на 280 мест в Кокшетау, пристройка к учебному корпусу колледжа культуры имени Акана серы в Кокшетау. Завершилась и реконструкция сетей теплоснабжения к данной пристройке. До конца 2019 года планируется завершить строительство рассчитанной на 300 мест средней школы в селе Максимовка Целиноградского района. Остальные 10 объектов в городе Кокшетау, Целиноградском, Шортандинском, Сандыктауском и Буландынском районах переходят на 2020 год.

В сфере здравоохранения ведется реализация 6 объектов. Из них введены в эксплуатацию 2 - 1 медицинский пункт в Аршалынском районе и 1 врачебная амбулатория в Атбасарском районе. Продолжается строительство четырех объектов здравоохранения, которые будут завершены в 2020 году - поликлиники на 100 посещений в смену в ауле Косшы (Целиноградский район), онкологической поликлиники в городе Кокшетау и двух врачебных амбулаторий в селах Степное (Шортандинский район) и Софиевка (Целиноградский район). На 2020 год по программе «Окраины городов» запланирована реализация трех объектов здравоохранения: двух врачебных амбулаторий в с. Караоткел и 1-го центра первичной медико-санитарной помощи в с. Коянды Целиноградского района», - проинформировал Марат Аубакиров.

Уделяется внимание и сооружениям для массового занятия населения физической культурой и спортом.

«Согласно Посланию Елбасы от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» для поддержания здорового образа жизни населения в 2019 году ведется реализация шести объектов. Из них уже введены 2 - ФОК в Астраханском районе и стадион в Жаксынском районе. В текущем году продолжается возведение четырех спортсооружений, завершаемых в 2020 году. 3 ФОКа строятся в городе Степняке (район Биржан сал), в поселке Аршалы (Аршалынский район), в городе Ерейментау (Ерейментауский район), и хоккейный корт - в городе Макинске (Буландынский район). На 2020 год запланировано ввести в строй 4 спортсооружения: дворец спорта в городе Щучинске (Бурабайский район) и 3 ФОКа в Есильском, Буландынском, Целиноградском районах», - констатирует спикер.

Не остается в стороне и производственная сфера.

«Здесь сдано 2 объекта. Это сети и сооружения водоснабжения, канализации к цеху по приготовлению кормов, а также сети и сооружения водоснабжения к птицефабрике в г. Макинске по выращиванию бройлеров», - говорит собеседник.

«Ожидаемый прогноз ввода жилья за 11 месяцев уходящего года составил 478 тыс. кв. м», - резюмирует Марат Аубакиров.