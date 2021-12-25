442 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 442 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 83,

город Алматы - 44,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 49,

Актюбинская область - 2,

Алматинская область - 7,

Атырауская область - 12,

Восточно-Казахстанская область - 21,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 11,

Карагандинская область - 59,

Костанайская область - 42,

Кызылординская область - 8,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 45,

Северо-Казахстанская область - 46,

Туркестанская область - 2.

Всего в стране выявлено 985458 заболевших.



