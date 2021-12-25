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442 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
25 Декабря 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 442 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 83,
город Алматы - 44,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 49,
Актюбинская область - 2,
Алматинская область - 7,
Атырауская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 21,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 11,
Карагандинская область - 59,
Костанайская область - 42,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 45,
Северо-Казахстанская область - 46,
Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлено 985458 заболевших.
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