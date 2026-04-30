44 случая падений детей из окон произошло с начала года в Казахстане
Министерство здравоохранения РК призывает взрослых беречь детей от падения с высоты. С начала 2026 года четыре таких несчастных случая закончились гибелью, передает агентство Kazinform.
По данным Национального координационного центра экстренной медицины, за три месяца 2026 года в стране зарегистрировано 44 случая падения детей из окон и с высоты, из которых четыре завершились летальным исходом. С наступлением теплого периода риски несчастных случаев, связанных с падением детей из окон, значительно возрастают.
Наибольшее количество несчастных случаев отмечено в Атырауской области — 13, в городе Астана — восемь случаев (из них три летальных) и в Мангистауской области — четыре случая (из них один летальный).
— Следует отметить, что большинство трагических инцидентов происходит с детьми раннего и дошкольного возраста, которые в силу возрастных особенностей не способны объективно оценивать риски. Даже кратковременное отсутствие внимания со стороны взрослых может привести к необратимым последствиям, — отметили в Минздраве РК.
Основными причинами несчастных случаев являются:
- оставление детей без присмотра;
- перекладывание ответственности на старших детей;
- отсутствие защитных устройств на окнах;
- наличие мебели вблизи окон, позволяющей ребенку самостоятельно забраться на подоконник;
- ошибочное восприятие москитных сеток как надежной защиты.
Москитные сетки создают у взрослых ложное чувство безопасности. Они выполняют исключительно функцию защиты от насекомых и неспособны удержать даже небольшой вес ребенка, и при малейшем давлении выпадают вместе с ним, отмечают в Минздраве.
В целях предупреждения подобных случаев взрослым необходимо:
- не оставлять детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами;
- устанавливать специальные защитные устройства (ограничители открывания, блокираторы, детские замки);
- не допускать размещения мебели вблизи окон;
- обеспечивать постоянный визуальный контроль за ребенком;
- объяснять детям правила безопасного поведения, формируя у них понимание потенциальной опасности;
- использовать окна с функцией безопасного проветривания;
- проверять надежность оконных конструкций и креплений.
Особое внимание следует уделить семьям с несколькими детьми, где нагрузка на родителей выше, а также ситуациям, когда ребенок остается под присмотром пожилых родственников или несовершеннолетних лиц. Падения из окон — это предотвратимые трагедии, которые чаще всего происходят в бытовых условиях и напрямую связаны с человеческим фактором. Соблюдение элементарных правил безопасности позволяет существенно снизить риск подобных происшествий, заключили в Минздраве Казахстана.
Ранее стало известно, что в Астане за три года почти втрое выросло число падений детей из окон. Известны случаи, когда четверо детей выпали из окон в Астане за один день.