44 случая падений детей из окон произошло с начала года в Казахстане

Министерство здравоохранения РК призывает взрослых беречь детей от падения с высоты. С начала 2026 года четыре таких несчастных случая закончились гибелью, передает агентство Kazinform.

По данным Национального координационного центра экстренной медицины, за три месяца 2026 года в стране зарегистрировано 44 случая падения детей из окон и с высоты, из которых четыре завершились летальным исходом. С наступлением теплого периода риски несчастных случаев, связанных с падением детей из окон, значительно возрастают.

Наибольшее количество несчастных случаев отмечено в Атырауской области — 13, в городе Астана — восемь случаев (из них три летальных) и в Мангистауской области — четыре случая (из них один летальный).

— Следует отметить, что большинство трагических инцидентов происходит с детьми раннего и дошкольного возраста, которые в силу возрастных особенностей не способны объективно оценивать риски. Даже кратковременное отсутствие внимания со стороны взрослых может привести к необратимым последствиям, — отметили в Минздраве РК.

Основными причинами несчастных случаев являются:

оставление детей без присмотра;

перекладывание ответственности на старших детей;

отсутствие защитных устройств на окнах;

наличие мебели вблизи окон, позволяющей ребенку самостоятельно забраться на подоконник;

ошибочное восприятие москитных сеток как надежной защиты.

Москитные сетки создают у взрослых ложное чувство безопасности. Они выполняют исключительно функцию защиты от насекомых и неспособны удержать даже небольшой вес ребенка, и при малейшем давлении выпадают вместе с ним, отмечают в Минздраве.

В целях предупреждения подобных случаев взрослым необходимо:

не оставлять детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами;

устанавливать специальные защитные устройства (ограничители открывания, блокираторы, детские замки);

не допускать размещения мебели вблизи окон;

обеспечивать постоянный визуальный контроль за ребенком;

объяснять детям правила безопасного поведения, формируя у них понимание потенциальной опасности;

использовать окна с функцией безопасного проветривания;

проверять надежность оконных конструкций и креплений.

Особое внимание следует уделить семьям с несколькими детьми, где нагрузка на родителей выше, а также ситуациям, когда ребенок остается под присмотром пожилых родственников или несовершеннолетних лиц. Падения из окон — это предотвратимые трагедии, которые чаще всего происходят в бытовых условиях и напрямую связаны с человеческим фактором. Соблюдение элементарных правил безопасности позволяет существенно снизить риск подобных происшествий, заключили в Минздраве Казахстана.

Ранее стало известно, что в Астане за три года почти втрое выросло число падений детей из окон. Известны случаи, когда четверо детей выпали из окон в Астане за один день.