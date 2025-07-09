Четверо детей выпали из окон в Астане за один день

За прошедшие сутки на пульт «103» поступили четыре разных вызова.

Дети, выпавшие с 10 и 16 этажей, скончались на месте от полученных травм. Одному ребёнку было 3 года, другому — 6 лет. Еще двоих детей с места происшествия доставили по линии скорой помощи в детский стационар с многочисленными травмами. Сейчас оба ребенка находятся в отделении реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжёлое.

— К сожалению, из-за халатного отношения взрослых дети лишаются здоровья, а порой и жизни. Когда мы видим детей, доставленных к нам в крайне тяжёлом состоянии, задаемся вопросом: как такое могли допустить взрослые? Почему ребенок остался без присмотра? К сожалению, количество случаев выпадения детей из окон только растет. С начала года к нам уже доставили 51 ребенка, выпавшего с разных этажей. В стационаре скончались 4 ребенка, получивших травмы при падении, — сообщили врачи-травматологи многопрофильной городской детской больницы № 2.

По словам врачей, в большинстве случаев из анамнеза следует, что ребенок опирался на москитную сетку и выпал наружу.

— Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Уважаемые родители, помните: отвлечение на пару секунд может стоить ребенку жизни! — напомнили в управлении общественного здравоохранения.

По данным Горздрава, за полгода из окон многоэтажек уже выпали 60 детей. Случаев, закончившихся смертью ребенка до приезда скорой помощи, — 9.