08:00, 18 Март 2022 | GMT +6
44 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 44 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 304 767 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 6,
в городе Алматы – 15,
в городе Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 1,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 4,
в Карагандинской области – 4,
в Костанайской области – 4,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 4,
в Туркестанской области – 0.