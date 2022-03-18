44 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 44 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 304 767 случая, из них:



в городе Нур-Султан – 6,

в городе Алматы – 15,

в городе Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 1,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 4,

в Карагандинской области – 4,

в Костанайской области – 4,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 4,

в Туркестанской области – 0.