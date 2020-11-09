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44 казахстанца выздоровели от пневмонии с признаками коронавируса

9 Ноября 2020 09:01
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44 казахстанца выздоровели от пневмонии с признаками коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зафиксированы 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 44 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 1 августа зарегистрировано 39104 заболевших, 409 летальных случаев, 29182 выздоровевших.


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