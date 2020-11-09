44 казахстанца выздоровели от пневмонии с признаками коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зафиксированы 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 44 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано 39104 заболевших, 409 летальных случаев, 29182 выздоровевших.