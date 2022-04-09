432 млн тенге выделили на скрининг рака молочной железы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ежегодно фондом социального медицинского страхования предусматривается финансирование на прохождение профилактических медицинских осмотров, в том числе на выявление социально значимых заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на филиал ФСМС по Алматы.

«В 2022 году по Алматы только на скрининговые исследования по выявлению рака молочной железы выделено более 431,9 млн тенге, еще 297,1 млн тенге - на выявление рака шейки матки. А на исследования по выявлению колоректального рака в южной столице потратят более 96,7 млн тенге», - сообщили в пресс-службе городского филиала ФСМС.

По словам медиков, эффективность лечения многих заболеваний во многом зависит от сроков его выявления – на ранних стадиях болезнь легче поддается успешному лечению. И сегодня радует, что улучшилась ранняя диагностика заболеваний.

Какие болезни выявляют с помощью скринингов:

- раннее выявление поведенческих факторов риска - мужчины и женщины в возрасте 30-70 лет;

- раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета - мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по данным диагнозам;

- раннее выявление глаукомы - мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет;

- раннее выявление рака шейки матки - женщины в возрасте 30-70 лет;

- раннее выявление рака молочной железы - женщины в возрасте 40-70 лет;

- раннее выявление колоректального рака - мужчины и женщины в возрасте 50-70 лет;

- раннее выявление вирусных гепатитов В и С.

Также на профосмотр имеют право дети до 18 лет. Он включает в себя оценку состояния здоровья ребенка психофизического, полового развития, выявление признаков жестокого обращения с учетом доврачебного обследования. При выявлении патологических изменений направляет на дополнительное обследование к профильному специалисту.

Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт выдаст направление на осмотр и анализы. Можно провести сразу все полагающиеся по возрасту скрининги, пояснили в ФСМС.

«Финансирование профилактических осмотров осуществляется за счет средств ОСМС, поэтому для прохождения скрининга необходимо иметь статус застрахованности. При этом государство оплачивает взносы за 11 млн казахстанцев, которые относятся к 15 льготным категориям», - напомнили в фонде.

По результатам проведенного скринингового исследования пациентов в зависимости от показаний отправляют на дообследование и консультацию узких специалистов, а при необходимости назначают соответствующее лечение, добавили эксперты.