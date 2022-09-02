431 случай заболевания коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 431 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 389 120 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 66,

в городе Алматы – 34,

в городе Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 53,

в Актюбинской области – 17,

в Алматинской области – 4,

в Жетысуской области - 7,

в Атырауской области – 11,

в ВКО – 9,

в Абайской области - 3,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 44,

в Карагандинской области – 46,

в Улытауской области - 2,

в Костанайской области – 41,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 27,

в СКО – 36,

в Туркестанской области – 2.