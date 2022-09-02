431 случай заболевания коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 431 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 389 120 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 66,
в городе Алматы – 34,
в городе Шымкенте – 3,
в Акмолинской области – 53,
в Актюбинской области – 17,
в Алматинской области – 4,
в Жетысуской области - 7,
в Атырауской области – 11,
в ВКО – 9,
в Абайской области - 3,
в Жамбылской области – 13,
в ЗКО – 44,
в Карагандинской области – 46,
в Улытауской области - 2,
в Костанайской области – 41,
в Мангистауской области – 13,
в Павлодарской области – 27,
в СКО – 36,
в Туркестанской области – 2.