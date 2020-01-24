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вчера 23:54
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430 тысяч рабочих мест создадут в РК в 2020 году – Аскар Мамин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 400 тысяч рабочих мест создадут в Казахстане в 2020 году. Об этом сообщил Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Одним из важнейших приоритетов работы Правительства является создание продуктивных рабочих мест. Этому будет способствовать реализация инвестиционных проектов, которые предполагают переход на новый технологический уровень организации производства товаров и услуг, что приведёт к росту производительности труда до 8,2 млн. тг. на человека (в 2019 г. – 7,4 млн. тг. на чел.)», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.
По его словам, в 2020 году во всех сферах экономики будет создано 430 тыс. новых рабочих мест, в том числе с высокой производительностью.
«Основными источниками станут сфера услуг, в первую очередь, это туризм, торговля и строительство, а также отрасли реального сектора, в том числе обрабатывающая промышленность и АПК», - добавил Премьер.
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