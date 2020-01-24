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430 тысяч рабочих мест создадут в РК в 2020 году – Аскар Мамин

24 Января 2020 10:53
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430 тысяч рабочих мест создадут в РК в 2020 году – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 400 тысяч рабочих мест создадут в Казахстане в 2020 году. Об этом сообщил Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одним из важнейших приоритетов работы Правительства является создание продуктивных рабочих мест. Этому будет способствовать реализация инвестиционных проектов, которые предполагают переход на новый технологический уровень организации производства товаров и услуг, что приведёт к росту производительности труда до 8,2 млн. тг. на человека (в 2019 г. – 7,4 млн. тг. на чел.)», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

По его словам, в 2020 году во всех сферах экономики будет создано 430 тыс. новых рабочих мест, в том числе с высокой производительностью.

«Основными источниками станут сфера услуг, в первую очередь, это туризм, торговля и строительство, а также отрасли реального сектора, в том числе обрабатывающая промышленность и АПК», - добавил Премьер.


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Ключевые слова: Правительство РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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