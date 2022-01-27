43 страны мира выразили готовность приобрести вакцину «QazVac» - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 43 страны мира выразили готовность приобрести отечественную вакцину «QazVac». Об этом рассказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году несомненным успехом казахстанских ученых стала разработка Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности отечественной вакцины против коронавируса «QazVac». Мы идем дальше. Сегодня идет строительство BSL-3, BSL-4», - рассказал во время расширенного заседания коллегии Министерства образования и науки Ералы Тугжанов.

Премьер-Министра отметил, что разработка собственной вакцины прославила страну.

«Казахстан среди шести государств стал пятым, разработавшим свою отечественную вакцину. Поэтому, это большое достижение. Хотим выразить благодарность всем ученым. Дальше предстоит много работы и должны продолжать совместно работу. Сейчас 43 государства выразили готовность получить нашу вакцину», - заявил Ералы Тугжанов.

Ранее Ералы Тугжанов сообщил, что на реализацию программы «Ауыл ел бесігі» дополнительно планируют выделить 20 млрд тенге.