43 сообщения о происшествиях из-за непогоды поступило в ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В департаменте по чрезвычайным ситуациям города рассказали о последствиях порывистого ветра, который бушевал в Алматы вчера, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС, коммунальные и службы гражданской защиты отрабатывали заявки, поступившие от жителей всю ночь.

«29 марта с 16 часов в результате порывистого ветра и интенсивного дождя зарегистрировано 43 сообщения по происшествиям, в том числе срыв кровель зданий и два случая локальных подтопления дворовых территорий частных жилых домов», - сообщили в ведомстве.

По данным скорой медицинской помощи, при падении ветки дерева и облицовки здания получили незначительные телесные повреждения двое мужчин. Они осмотрены медиками и отпущены домой.

По состоянию на 22:00 часов зафиксировано 25 падений деревьев на автомашины; срыв кровли частных домов, многоэтажных домов, административных зданий - 13 случаев. Они устраняется силами собственников. Падение о блицовки многоэтажных домов - два факта, устраняется КСК. Л окальные подтопления - два случая (в Жетысуском районе - территория частного жилого дома, Алмалинском - подвал и подъезд многоквартирного жилого дома), один случай обрыва троллейбусной линии.

По всем случаям на местах работали сотрудники ДЧС, подрядные организации акиматов и службы спасения 109.

Были задействованы 27 сотрудников ДЧС, 11 единиц техники, 3 мотопомпы, подрядные организации акиматов и службы спасения 109 - 127 человек и 57 единиц техники.

Напомним, вчера в мегаполисе наблюдался сильный ветер и осадки. Алматинцы в соцсетях делились фото и видео последствий сильного ветра.

Кроме того, сильный ветер развернул самолет в международном аэропорту Алматы.