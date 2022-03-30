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    10:19, 30 Март 2022 | GMT +6

    43 сообщения о происшествиях из-за непогоды поступило в ДЧС Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В департаменте по чрезвычайным ситуациям города рассказали о последствиях порывистого ветра, который бушевал в Алматы вчера, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС, коммунальные и службы гражданской защиты отрабатывали заявки, поступившие от жителей всю ночь.

    «29 марта с 16 часов в результате порывистого ветра и интенсивного дождя зарегистрировано 43 сообщения по происшествиям, в том числе срыв кровель зданий и два случая локальных подтопления дворовых территорий частных жилых домов», - сообщили в ведомстве.

    По данным скорой медицинской помощи, при падении ветки дерева и облицовки здания получили незначительные телесные повреждения двое мужчин. Они осмотрены медиками и отпущены домой.

    По состоянию на 22:00 часов зафиксировано 25 падений деревьев на автомашины; срыв кровли частных домов, многоэтажных домов, административных зданий - 13 случаев. Они устраняется силами собственников. Падение о блицовки многоэтажных домов - два факта, устраняется КСК. Л окальные подтопления - два случая (в Жетысуском районе - территория частного жилого дома, Алмалинском - подвал и подъезд многоквартирного жилого дома), один случай обрыва троллейбусной линии.

    По всем случаям на местах работали сотрудники ДЧС, подрядные организации акиматов и службы спасения 109.

    Были задействованы 27 сотрудников ДЧС, 11 единиц техники, 3 мотопомпы, подрядные организации акиматов и службы спасения 109 - 127 человек и 57 единиц техники.

    Напомним, вчера в мегаполисе наблюдался сильный ветер и осадки. Алматинцы в соцсетях делились фото и видео последствий сильного ветра.

    Кроме того, сильный ветер развернул самолет в международном аэропорту Алматы.


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