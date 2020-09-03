+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 22 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

43% площади зерновых убрали в СКО

3 Сентября 2020 15:00
Поделиться:
43% площади зерновых убрали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полным ходом идет уборочная кампания. Массово агроформирования приступили к осенне-полевым работам 20 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
По графику идет уборка урожая в Карагандинской области
Спасти, чтобы пасти: в Карагандинской области восстанавливают пастбища Страховка помогает павлодарскому хозяйству спасти поголовье Тепличную зону создали в Ордабасинском районе Туркестанской области

По оперативным данным, предоставленным управлением сельского хозяйства и земельных отношений, на утро 3 сентября североказахстанские аграрии убрали 43% от общей площади зерновых. Масличные - на площади в 212 тысяч га, что составляет 23% от общего объема посевов. Урожайность зерновых пока составляет 14 центнеров с гектара, масличных - 7-8 центнеров с гектара.

За минувшие сутки аграрии смогли обмолотить зерновые на площади в 183 тысячи га. Труженики поля торопятся, используют максимально каждый погожий день. По прогнозам синоптиков, погода в сентябре не будет баловать – в течение месяца часто ожидаются дожди.

Убрать в этом году предстоит 2,8 млн га зерновых, свыше 955 тысяч га – масличных.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Урожай   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив