43% площади зерновых убрали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полным ходом идет уборочная кампания. Массово агроформирования приступили к осенне-полевым работам 20 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По оперативным данным, предоставленным управлением сельского хозяйства и земельных отношений, на утро 3 сентября североказахстанские аграрии убрали 43% от общей площади зерновых. Масличные - на площади в 212 тысяч га, что составляет 23% от общего объема посевов. Урожайность зерновых пока составляет 14 центнеров с гектара, масличных - 7-8 центнеров с гектара.

За минувшие сутки аграрии смогли обмолотить зерновые на площади в 183 тысячи га. Труженики поля торопятся, используют максимально каждый погожий день. По прогнозам синоптиков, погода в сентябре не будет баловать – в течение месяца часто ожидаются дожди.

Убрать в этом году предстоит 2,8 млн га зерновых, свыше 955 тысяч га – масличных.