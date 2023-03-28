43 млрд тенге выделят на строительство Бузулукского водохранилища в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно обеспечения населения Астаны и Акмолинской области питьевой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время Министерство экологии и природных ресурсов реализует проект по реконструкции участка Нуринского группового водовода протяженностью 15 км от села Егиндиколь до хлебоприемного пункта в городе Степняк общей стоимостью 630,8 млн тенге. В текущем году на начало реализации проекта в республиканском бюджете предусмотрены средства в сумме 330 млн тенге. Завершение проекта планируется в июле 2024 года», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, до конца текущего года будет завершена разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) по реконструкции остальных участков Нуринского группового водовода общей протяженностью 337 км. Ориентировочная стоимость реконструкции составляет 16 млрд тенге. Период реализации – 2024-2026 годы.

«Для регулирования и аккумулирования части паводкового стока, а также его безопасного прохождения в нижнем течении реки Есиль и стабильной работы нижерасположенных Сергеевского и Петропавловского водохранилищ МЭПР в июле будет завершена разработка ПСД по проекту строительства Есильского контррегулятора (Бузулукское водохранилище). Ориентировочная стоимость строительства – 43 млрд тенге. Период реализации – 2024-2027 годы», - добавил Премьер.

Для гарантированного водоснабжения столицы МЭПР до конца года будет завершена разработка ПСД по проекту «Строительство сооружений для подпитки Астанинского водохранилища». Проект предусматривает переброску воды из канала им. К. Сатпаева в русло реки Есиль с расчисткой и дноуглублением русла, а также строительство подпорного перегораживающего сооружения и водовода от него до площадки насосной станции ГКП «Астана су арнасы». Реализация проекта предусматривается во второй очереди. Ориентировочная стоимость строительства первой очереди – 22 млрд тенге. Период реализации – 2023-2025 годы.

«Для дальнейшей безопасной эксплуатации водохранилища МЭПР приступило к разработке проекта по его реконструкции. Ориентировочная стоимость реконструкции – 2,5 млрд тенге. Период реализации – 2024-2026 годы. Решение по финансированию реализации вышеуказанных проектов будет принято по результатам экспертизы ПСД», - заключил Алихан Смаилов.