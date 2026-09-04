43 человека погибли при попытке похитить нефть в Нигерии

Число погибших при попытке хищения нефти в богатом нефтью штате Риверс в Нигерии достигло 43, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Инцидент произошел на причале Окари в районе местного самоуправления Окрика.

По данным полиции штата Риверс, погибшие и пострадавшие, предположительно, пытались похитить нефть. Во время произошедшего произошла утечка токсичного газа.

Некоторые люди потеряли сознание и упали в реку. Часть пострадавших была госпитализирована с затрудненным дыханием.

Ранее сообщалось о гибели как минимум 37 человек. Позже число жертв возросло до 43.

Представитель полиции штата Риверс Агабе Блессинг Карбало сообщил, что расследование продолжается. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, по меньшей мере 17 полицейских погибли в результате нападения на северо-востоке Нигерии.