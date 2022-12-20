43,4 млрд тенге похитили при строительстве дорог в Казахстане – Генпрокуратура

20 Декабря 2022, 19:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральной прокуратурой проведены проверки в АО «НК «Казавтожол», Комитете автомобильных дорог и местных акиматах. Ведомство выявило нарушения на многомиллиардные суммы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«В ходе строительства дорог похищено 43,4 млрд тенге, которые практически полностью осели в карманах ТОО «КазГерСтрой». Имелись факты неэффективного использования средств, направленных на разработку 8 ПСД. Причем, речь идет о 600 млн тенге. Также было обнаружено, что при составлении проектно-сметной документации по пяти объектам среднего и текущего ремонта чиновники завысили сумму стоимости на более чем 2 млрд тенге. Для хищения бюджетных денег подрядные организации использовали 70 фиктивных сертификатов по стройматериалам, а в десяти случаях использовались материалы, несоответствующие стандартам.

В ходе проверок выяснилось и то, что чиновники закрывали глаза и на задолженности подрядчиков по не выполненным договорным обязательствам и неустойкам. В итоге непогашенная дебиторская задолженность последних за нарушение договорных обязательств составила 6,8 млрд тенге, а неустойки исчисляются 636 млн тенге», - говорится в сообщении ведомства.

Вопросы у прокуратуры вызвала и реализация инвестпроекта по внедрению системы взимания платы. Связаны они был с тем, что цена за услуги поставщика - ТОО «Computer Vision Technologies» была завышена аж в три раза и составила 138,8 млрд тенге.

«В настоящее время по всем фактам присвоения и растраты средств, а также злоупотребления должностными полномочиями (а ущерб от всего этого превышает 45 млрд тенге) возбуждено 23 уголовных дела. Дальнейшим расследованием занимаются Антикоррупционная служба и Агентство по финмониторингу», - проинформировали в Генпрокуратуре.

Также сообщается, что прокурорами предотвращены потери бюджета на 24 млрд тенге (исключены объемы работ, не требующие ремонта, пересмотрены расходы в сметах и т.д.) и отменены итоги незаконных тендеров на 17,3 млрд тенге.