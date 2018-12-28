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4200 казахстанских семей получили гарантию на завершение строительства жилья

28 Декабря 2018 17:41 119
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4200 казахстанских семей получили гарантию на завершение строительства жилья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2018 году АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» выдал 16 гарантий на завершение строительства жилья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил председатель Правления АО «ФГЖС» Данияр Жумашов, по итогам 2018 года Фонд выдал 16 гарантий на завершение строительства жилого дома в городах Астана, Алматы, Шымкент и Уральск на общую сумму 56,4 миллиардов тенге. 

«Нами было прогарантировано строительство квартир для порядка 4 200 казахстанских семей. А это значит, что уже 15 тысяч человек были охвачены государственной гарантией и были уверены, что их дома будут достроены. Из них многие семьи уже получили свои квартиры. Все дома, которые участвовали в нашей системе гарантирования были вовремя сданы и в надлежащем качестве», - сказал он.

Кроме того, Д.Жумашов отметил, что в текущем году Фонд перевыполнил план по объёму гарантированного жилищного строительства в рамках программы «Нурлы жер».

«В начале 2018 года по программе «Нұрлы жер» перед Фондом была поставлена задача довести объем гарантии до 40,1 миллиарда тенге. Как я уже говорил, фактический объем составил 56,4 миллиарда. Также, стояла задача по доведению охвата рынка долевого строительства гарантиями Фонда до 7%. Задача по охвату перевыполнена вдвое, сейчас Фонд охватывает 14% доли рынка», - пояснил Д.Жумашов.

Уставной капитал Фонда позволит прогарантировать объектов жилищного строительства с общей проектной стоимостью до 200 млрд тенге. 

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Ключевые слова: Строительство, Жилье,
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Автор:

Камила Амирова

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