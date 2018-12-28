4200 казахстанских семей получили гарантию на завершение строительства жилья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2018 году АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» выдал 16 гарантий на завершение строительства жилья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил председатель Правления АО «ФГЖС» Данияр Жумашов, по итогам 2018 года Фонд выдал 16 гарантий на завершение строительства жилого дома в городах Астана, Алматы, Шымкент и Уральск на общую сумму 56,4 миллиардов тенге.



«Нами было прогарантировано строительство квартир для порядка 4 200 казахстанских семей. А это значит, что уже 15 тысяч человек были охвачены государственной гарантией и были уверены, что их дома будут достроены. Из них многие семьи уже получили свои квартиры. Все дома, которые участвовали в нашей системе гарантирования были вовремя сданы и в надлежащем качестве», - сказал он.



Кроме того, Д.Жумашов отметил, что в текущем году Фонд перевыполнил план по объёму гарантированного жилищного строительства в рамках программы «Нурлы жер».



«В начале 2018 года по программе «Нұрлы жер» перед Фондом была поставлена задача довести объем гарантии до 40,1 миллиарда тенге. Как я уже говорил, фактический объем составил 56,4 миллиарда. Также, стояла задача по доведению охвата рынка долевого строительства гарантиями Фонда до 7%. Задача по охвату перевыполнена вдвое, сейчас Фонд охватывает 14% доли рынка», - пояснил Д.Жумашов.



Уставной капитал Фонда позволит прогарантировать объектов жилищного строительства с общей проектной стоимостью до 200 млрд тенге.