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420 арендных квартир построят в Северном Казахстане

17 Января 2020 10:40
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420 арендных квартир построят в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют построить не менее 2,8 тыс. квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании акимата руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Серик Мухамедиев сообщил, что построят 420 арендных для социально уязвимых слоев населения. В том числе 108 для малообеспеченных многодетных семей.

«Продолжится строительство доступного кредитного жилья. Будет построено 1 122 квартиры для вкладчиков ЖССБ. Из них 561 – для очередников местных исполнительных органов. 950 квартир будут построены за счет частных застройщиков. Их можно будет приобрести в рамках льготной ипотечной программы «7-20-25», - сказал С. Мухамедиев.

Он добавил, что за счет внебюджетных средств строится коммерческое жилье - восемь многоквартирных домов.

По итогам прошлого года в регионе объем строительных работ составил 86,8 млрд тенге и увеличился на целых 7%. Задача этого года – сохранить темпы и добиться роста не менее чем на 8%.

Аким области Кумар Аксакалов проделанную работу оценил, но обратил внимание на долю частных инвестиций в строительной отрасли. По итогам прошлого года она возросла, но еще не достигла и 50%.

«Доля частных инвестиции - 45%. Рост частных инвестиций – важный показатель работы. Мы должны создавать условия, чтобы частники приходили и строили дома, объекты. Это характеризует отношение властей и создание соответствующих условий. Частники должны знать, что они не потеряют вложенные деньги, что здесь их не «тормознут». Внебюджетные средства, которые направляются на строительство, должны быть не менее 50% от общего объема», - подчеркнул К. Аксакалов.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Строительство, Жилье,
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Автор:

Олеся Жуковень

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