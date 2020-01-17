-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:53
-
вчера 23:39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
420 арендных квартир построят в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют построить не менее 2,8 тыс. квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На заседании акимата руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Серик Мухамедиев сообщил, что построят 420 арендных для социально уязвимых слоев населения. В том числе 108 для малообеспеченных многодетных семей.
«Продолжится строительство доступного кредитного жилья. Будет построено 1 122 квартиры для вкладчиков ЖССБ. Из них 561 – для очередников местных исполнительных органов. 950 квартир будут построены за счет частных застройщиков. Их можно будет приобрести в рамках льготной ипотечной программы «7-20-25», - сказал С. Мухамедиев.
Он добавил, что за счет внебюджетных средств строится коммерческое жилье - восемь многоквартирных домов.
По итогам прошлого года в регионе объем строительных работ составил 86,8 млрд тенге и увеличился на целых 7%. Задача этого года – сохранить темпы и добиться роста не менее чем на 8%.
Аким области Кумар Аксакалов проделанную работу оценил, но обратил внимание на долю частных инвестиций в строительной отрасли. По итогам прошлого года она возросла, но еще не достигла и 50%.
«Доля частных инвестиции - 45%. Рост частных инвестиций – важный показатель работы. Мы должны создавать условия, чтобы частники приходили и строили дома, объекты. Это характеризует отношение властей и создание соответствующих условий. Частники должны знать, что они не потеряют вложенные деньги, что здесь их не «тормознут». Внебюджетные средства, которые направляются на строительство, должны быть не менее 50% от общего объема», - подчеркнул К. Аксакалов.
- Люди не должны неделями ждать обследование на МРТ – аким СКО
- Штрафстоянки для скота предлагают создать в СКО
- По 29 маршрутам могут совершить экскурсии туристы в Щучинско-Боровской курортной зоне
- На недоработки по развитию животноводства указал аким СКО
- С новой схемой интернет-мошенничества столкнулись полицейские СКО
- Инспекторов по делам несовершеннолетних не хватает в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана