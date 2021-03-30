420,5 млн тенге выделяют на весенне-полевые работы в Жамбылской области по программе «Кен дала»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О подготовке к весенне-полевым работам в хозяйствах Жамбылской области рассказали в областном управлении сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ.

По информации руководителя облсельхозуправления Кайрата Аманова, под урожай 2021 года посевные площади сельскохозяйственных культур планируется разместить на площади в 760,8 тысячи га. Площади увеличены по сравнению с 2020 годом на 26 тысяч га, или на 3,5%.

«В этом году будет засеяно 398,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 5 тыс. га сахарной свеклы, 60,1 тыс. га масличных культур, 54,9 тыс. га овощебахчевых культур, 11,5 тыс. га картофеля и 229,5 тыс. га кормовых культур».

В целом, по словам спикера, под урожай 2021 года озимые культуры расположились на площади в 165,5 тыс. га (164 тыс. га озимой пшеницы, 0,6 тыс. га озимого ячменя и 0,9 тыс. га озимого рапса). Урожайность озимых культур хорошая на 59% площадей, или 98,4 тыс. га, средняя - на 34,8% (57,7 тыс. га), удовлетворительная - на 4,6% (7,5 тыс. га).

«Дополнительные весенние вспашки запланированы на 69,5 тыс. га, на сегодняшний день фактически вспахано 29,5 тыс. га, что составляет 42,5%. Вместе с тем, яровыми колосовыми культурами засеяно 28,6 тыс. га, выполнено 13,3% от плана (план 215,9 тыс. га). Уже 2 тыс. га овощей посажено, план выполнен на 5% (план 39,4 тыс. га). Кроме того, 2,7 тыс. га многолетних трав засеяно, план выполнен на 7,9% (план 34,3 тыс. га) «, - отметил Кайрат Аманов.

Для снижения дефицита воды в этом году в хозяйствах Жамбылской области планируется внедрение влагосберегающих технологий на 40 тыс. га.

«Для финансирования весенне-полевых работ 2021 года через областной филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по программе «Кен дала» предусмотрено 420,5 млн тенге. На сегодняшний день поступило 36 заявок на сумму 242,6 млн тенге, в том числе одобрены заявки 31 сельхозтоваропроизводителю на общую сумму 226,1 млн тенге. Работы продолжаются», - резюмировал спикер.