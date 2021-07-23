42% жителей вакцинированы от коронавируса в Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 513 109 человек получили первую дозу вакцины против коронавируса, что составляет 42%, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По прогнозам департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматинской области, до конца сентября 60% жетысусцев будут привиты вакциной.
Сообщается, что вакцинация - это единственный способ остановить пандемию. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции на 22 июля в Алматинской области идет к ухудшению, область находится в «красной» зоне.
«Всего с марта 2020 года зарегистрировано 29 872 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 19 167 случая. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели увеличился с 0,4% до 0,6%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Балхашском, Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском, Каратальском, Райымбекском, Талгарском районах. За последние сутки зарегистрировано 178 случаев КВИ. «Дельта» штамм обнаружен у двух людей», - отметила пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматинской области Алия Шагиахмет.
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