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42 смерти от коронавируса зарегистрированы за неделю в Казахстане
11 Ноября 2020 15:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со 2 по 8 ноября зарегистрированы 42 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1
город Алматы - 12
Акмолинская область - 1
Алматинская область - 1
Атырауская область - 5
Восточно-Казахстанская область - 10
Западно-Казахстанская область - 7
Карагандинская область - 2
Мангистауская область - 2
Павлодарская область - 1
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1899 случаев с летальным исходом.
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