42 смерти от коронавируса зарегистрированы за неделю в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со 2 по 8 ноября зарегистрированы 42 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1

город Алматы - 12

Акмолинская область - 1

Алматинская область - 1

Атырауская область - 5

Восточно-Казахстанская область - 10

Западно-Казахстанская область - 7

Карагандинская область - 2

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 1

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1899 случаев с летальным исходом.