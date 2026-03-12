42 место из более чем 160 стран – Казахстан укрепил позиции в глобальной оценке человеческого капитала

— Согласно данным Всемирного банка, в прошлом году 1,6 миллиарда человек, проживающих в странах с низким и средним уровнем дохода, не имели доступа к мерам социальной поддержки. Цифровые барьеры также усилили социальное неравенство. В нашей стране все социальные сети и законные виды онлайн-услуг работают без каких-либо ограничений. Это свидетельствует об открытости государственной политики и наличии плюрализма мнений в обществе. Кроме того, Казахстан считается одной из самых передовых стран по развитию системы электронного правительства и финансовых технологий, — отметил Президент.

Глава государства заявил, что Казахстан не остановится на достигнутом, а продолжит массовое внедрение цифровизации и искусственного интеллекта.

— Данную задачу следует воспринимать как вопрос стратегического значения. Это не просто требование времени, а фундаментальный шаг к процветанию и повышению эффективности государства. Одним словом, несмотря на сложную геополитическую обстановку и внутренние вызовы, Казахстан поступательно развивается и уверенно движется по пути прогресса, — сказал Токаев.

В целом, по итогам 2025 года Казахстан существенно укрепил свои позиции в глобальной оценке человеческого капитала, заняв 42 место среди более чем 160 стран. Это не случайно, считает Глава государства.

Масштабные государственные инвестиции последних лет уже начинают приносить осязаемые результаты и давать стратегический эффект.

— Рост позиций Казахстана в данном авторитетном индексе показывает, что наша государственная политика руководствуется долгосрочной логикой и опирается на правильные приоритеты: это укрепление здоровья нации; повышение качества образования; расширение возможностей для детей и молодежи; поддержка науки, культуры, спорта; упор на передовые инновации, цифровизацию, внедрение искусственного интеллекта; создание комфортной социальной и предпринимательской среды, — отметил Президент.

Государство последовательно развивает все эти и другие сферы, в которых потенциал граждан становится главным двигателем прогресса. И это наш фундаментальный выбор, потому что в новую эпоху в выигрыше окажутся только те государства, которые вкладываются в будущее своих граждан.