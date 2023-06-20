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42 человека эвакуировали на пожаре в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
20 Июня 2023, 17:21
42 человека эвакуировали на пожаре в Таразе Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Чуть боле часа потребовалось жамбылским пожарным, чтобы потушить крышу, загоревшуюся в жилом многоквартирном доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, 20 июня в 14:29 в центре города Тараза, по адресу пр. Абая, 170, в 5-этажном многоквартирном жилом доме, произошел пожар крыши.

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«По предварительным данным, площадь пожара крыши составила 250 квадратных метров. По лестничному маршу было эвакуировано 42 человека, из них 18 детей. В тушении пожара было задействовано 42 человека личного состава и 14 единиц техники службы пожаротушения ДЧС Жамбылской области», - уточнили в ведомстве.

Пожар локализован в 15:10 и ликвидирован в 15:33. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, сообщает пресс-служба ДЧС Жамбылской области.

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Жамбылская область   Происшествия   МЧС   Пожар   ДЧС   Тараз  
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